شكرا لقرائتكم خبر عن بعد إصابة «كوفي».. الزمالك يترقب نتيجة «مسحة كورونا» الرابعة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يترقب الجهاز الفني للفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، والجهازين الطبي والإداري، نتيجة المسحة الطبية الرابعة للكشف عن فيروس كورونا، والتي خضع لها الفريق أمس الثلاثاء، للاطمئنان على سلامة الفريق بالكامل، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية، بعدما أعلن نادي سموحة عن إصابة لاعبين بينهما محمد كوفي، لاعب الزمالك السابق.
وخضع اللاعبون والجميع لمسحة كورونا «الرابعة»، حيث أجرى الدكتور محمد أسامة، طبيب الفريق، المسحة مرتين بالقاهرة قبل انطلاق معسكر برج العرب وأجريت الثالثة في مقر الإقامة الحالي قبل إجراء مسحة جديدة أمس، في معسكر الفريق المغلق ببرج العرب.
وسادت حالة من القلق والرعب بين اللاعبين والجهاز الفني بسبب مخالطة محمد كوفي، لاعب فريق سموحة، والتقاطه بعض الصور مع لاعبى الفريق ومصافحتهم كونه كان لاعبًا سابقًا في صفوف الأبيض.
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