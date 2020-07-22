شكرا لقرائتكم خبر عن بعد شكوى الزمالك.. إيقاف أحمد الشناوي وتغريمه 8 مليون جنيه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قررت لجنة شؤون اللاعبين بالاتحاد المصري لكرة القدم، تغريم أحمد الشناوي، حارس مرمى بيراميدز ومنتخب مصر، مبلغ 8 مليون جنيه، لصالح نادي الزمالك.

وكان الزمالك قد تقدم بشكوى بحصول اللاعب على مقدم تعاقد قبل توقيعه لنادي بيراميدز، ولم يرد المبلغ.

ووفقًا للقرار أصبح حارس بيراميدز موقوفًا عن اللعب لحين سداد المبلغ.