شكرا لقرائتكم خبر عن الرجاء المغربي يعلن عن أول إصابة بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - واصل فيروس كورونا مطاردته للفرق المغربية، وذلك بعدما أعلن مصدر مسؤول في الرجاء البيضاوي عن تسجيل أول إصابة بـ«كوفيد- 19» والتأكد من إيجابية الفحوصات التي خضعت لها موظفة إدارية تابعة للرجاء .

وأوضح المصدر في تصريحات نقلها موقع «le360» المغربي، أن اكتشاف أول حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد داخل نادي الرجاء الرياضي، سيفرض إجراء فحص جديد لكل المخالطين، مع عزل الموظفة الإدارية وإخضاعها لفحص جديد .

وبات فريق الرجاء الرياضي، ثاني فريق بالدوري تُسجل به إصابة مؤكدة بفيروس كورونا، بعد أن تم تسجيل في وقت سابق 3 إصابات في فريق اتحاد طنجة.

ويواجه الرجاء نظيره الزمالك في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.