شكرا لقرائتكم خبر عن رعب في الزمالك بعد إصابة «كوفي» بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال أحمد زاهر، المدير الإداري للفريق الكروى الأول بنادي الزمالك، إن إصابة لاعب سموحة محمد كوفي بفيروس كورونا، بعد مواجهة الفريق السكندري وديًا، أثارت حالة من الرعب في صفوف القلعة البيضاء.

وكان الزمالك قد التقى سموحة في مباراة ودية قبل يومين، بالملعب الفرعي ببرج العرب، ونجح في الفوز بخماسية مقابل هدف.

وأضاف زاهر: «هناك قلق شديد بين لاعبي الزمالك بعد مصافحتهم لمحمد كوفي في ودية سموحة، بسبب اكتشاف إصابته بكورونا، وقيام اللاعب البوركينى بالتقاط صورًا مع لاعبي الفريق الأبيض».

وكان «زاهر» قد أعلن إلغاء مباراة اليوم بين طلائع الجيش والزمالك بسبب ثبوت إيجابية عينة عمرو جمال، لاعب فريق الطلائع، وإصابته بفيروس كورونا.