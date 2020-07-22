شكرا لقرائتكم خبر عن تشديد الإجراءات الاحترازية في المصري بعد إصابة مسؤول المهمات بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد الدكتور شادي السعدني، طبيب الفريق الأول للكرة بالنادي المصري، أن هناك تنسيقًا كبيرًا مع اللجنة الطبية بالاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة الدكتور محمد سلطان، لإجراء مسحة طبية عاجلة للاعبي الفريق، وكذلك أعضاء الجهاز الفني والإداري والطبي ومسؤولي المهمات، وذلك للتأكد من سلامتهم، خاصًة بعد إصابة أحد مسؤولي المهمات بفيروس كورونا المستجد «كوفيد-19».

وأشار الدكتور شادي السعدني إلى أن الجهاز الطبي للفريق يتابع وبكل دقة تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية، والتي تهدف للحد من انتشار المرض، لافتًا إلى أنه تم عزل كافة المخالطين لمسؤول المهمات المصاب منزليًا.

وقال «السعدني» إنه تم إجراء تعقيم شامل لكافة الأدوات المستخدمة في تدريبات الفريق، بالإضافة إلى التشديد على تطبيق كافة إجراءات التباعد الاجتماعي، والتعقيم المستمر خلال معسكر الفريق المغلق ببرج العرب.