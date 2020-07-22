شكرا لقرائتكم خبر عن إنتر يفتح الباب أمام بيع «شكرينيار» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - فتح نادي إنتر ميلان الإيطالي الباب أمام فكرة بيع مدافعه ميلان شكرينيار خلال فترة الانتقالات الصيفية الجاري، فيما يحظى اللاعب باهتمام من ناديي مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد الإنجليزيين.

وحسب صحيفة «كالتشيو ميركاتو» الإيطالية، فإن إدارة النيراتزوري أصبحت مستعدة للاستماع إلى العروض المقدمة لقلب الدفاع صاحب الـ 25 عامًا، على أن تكون تلك العروض في نطاق الـ 55 مليون يورو.

ولا يحظى «شكرينيار» بثقة كبيرة مؤخرًا من جانب مدربه أنطونيو كونتي، في الوقت الذي يجذب فيه اهتمام المدير الفني الإسباني لمانشستر سيتي بيب جوارديولا، الذي يبحث عن تعزيز خط فريقه الخلفي، خاصة مع اقتراب رحيل جون ستونز عن صفوفه، كما يهتم كذلك مانشستر يونايتد ومدربه النرويجي أولي جونار سولسكاير بخدمات المدافع السلوفاكي.

وشارك «شكرينيار» في 39 مباراة هذا الموسم مع إنتر بجميع البطولات لم يسجل خلالها أي أهداف فيما صنع هدفين وحصل على 9 بطاقات صفراء وبطاقة حمراء وحيدة.