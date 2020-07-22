شكرا لقرائتكم خبر عن وكيله: أزارو لم يهرب من السعودية.. عقده مع الاتفاق انتهى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

نفى وكيل أعمال المغربي وليد أزارو، لاعب الأهلي، ما تردد عن هروب اللاعب إلى بلاده بسبب خلافاته مع إدارة الاتفاق السعودي، ورفضه تمديد إعارته.

وذكر موقع صحيفة المنتخب المغربي، أن وكيل أعمال أزارو، أكد أن اللاعب متواجد في المغرب للاطمئنان على أسرته، موضحًا أن أزارو انتهى عقده مع نادي الاتفاق السعودي بنهاية شهر يونيو الماضي، ولم يتوصل الطرفان بعد لتوافق يقضي بتجديد العقد، نافيًا أن يكون اللاعب قد هرب إلى المغرب حسب ما أشاعه البعض، وأن زيارته للمغرب كانت فقط للاطمئنان على عائلته.

وقال خالد الناصر، أمين عام نادي الاتفاق، إن وليد أزارو، رفض تجديد إعارته لموسم جديد مع النادي السعودي.

وأضاف «الناصر»: «تحدثنا مع النادي الأهلي حول تجديد إعارة اللاعب، وإدارة القلعة الحمراء رحبت بالأمر، لكن أزارو رفض، والعلاقة بين النادي السعودي واللاعب وصلت لطريق مسدود بسبب مغالاته ماديًا».