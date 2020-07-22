شكرا لقرائتكم خبر عن طبيب المصري: ننسق مع اللجنة الطبية باتحاد الكرة لإجراء مسحة جديدة للفريق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

أكد الدكتور شادي السعدني، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري البورسعيدي، أن هناك تنسيقًا كبيرًا مع اللجنة الطبية بالاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة الدكتور محمد سلطان، لإجراء مسحة طبية عاجلة للاعبي المصري، وكذا أعضاء الجهاز الفني والإداري والطبي ومسئولي المهمات، وذلك للتأكد من سلامتهم خاصة بعد إصابة أحد مسئولي المهمات بالفريق بفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19».

وأشار الدكتور شادي السعدني، في تصريحات للموقع الرسمي للنادي، إلى أن الجهاز الطبي للفريق يتابع وبكل دقة تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية التي تهدف للحد من انتشار المرض، وأنه تم عزل كافة المخالطين لمسئول المهمات المصاب منزليًا، كما تم إجراء تعقيم شامل لكافة الأدوات المستخدمة في تدريبات الفريق، بالإضافة إلى التشديد على تطبيق كافة إجراءات التباعد الاجتماعي والتعقيم المستمر خلال معسكر الفريق المغلق ببرج العرب.