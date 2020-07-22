شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يستفسر من «الجبلاية» عن موقف ودية سموحة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

تسود حالة من الترقب داخل النادى الأهلى، قبل مواجهة سموحة وديًا الجمعة، في أولى مباريات الأحمر الودية بعد العودة للتدريبات الجماعية التي توقفت فترة طويلة بسبب فيروس كورونا.

ويرتقب الجهاز الفنى للأهلى بقيادة رينيه فايلر، المدير الفنى، صدور أي قرارات رسمية من اتحاد الكرة بعد اكتشاف إصابة 18 فرد من فريق الإنتاج الحربى بجانب حالات أخرى في بعض الفرق ما أثار المخاوف لدى الأندية خوفا من خوض الوديات في الوقت الراهن.

ووفقا لمصدر داخل الأهلى، استقرت إدارة النادي على مخاطبة اتحاد الكرة لمعرفة الموقف الرسمى من إقامة المباراة أو إلغائها وذلك حتى يتمكن الجهاز الفنى من تحديد برنامجه التدريبى أو الاستعدادا للمباراة، فيما واصل فايلر عقد جلساته مع اللاعبين على هامش التدريبات التي يخوضها الفريق استعدادا لاستنئاف الدورى ومباراة الوداد المغربى في نصف نهائى دورى أبطال إفريقيا.

ويهدف المدير الفنى من الجلسات تحفيز اللاعبين على الاجتهاد خلال الفترة المقبلة ليكون الجميع جاهز للمباريات الرسمية.