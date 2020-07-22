شكرا لقرائتكم خبر عن «لوكاتيلي» يفضل يوفنتوس على إنتر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

يبدو مانويل لوكاتيلي، لاعب ساسولو الإيطالي، منفتحًا على فكرة الانتقال إلى نادي يوفنتوس خلال فترة الانتقالات الصيفية، إذ يفضل السيدة العجوز على إنتر ميلان المهتم أيضًا بخدماته.

وحسب صحيفة «كالتشيو ميركاتو» الإيطالية، فإن البيانكونيري تابع لاعب وسط ساسولو صاحب الـ 22 عامًا على مدار الموسم الجاري، فيما يحضر لتقديم عرض لضمه هذا الصيف.

ورغم ارتباط اسم «لوكاتيلي» بنادي إنتر كذلك، بينما يحظى بإعجاب المدير الفني للنيراتزوري أنطونيو كونتي، إلا أن وجهته الأقرب تبدو إلى تورينو للعب بجوار النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.

وخاض اللاعب حتى الآن 31 مباراة بقميص ساسولو هذا الموسم، لم ينجح خلالها في تسجيل أي أهداف فيما صنع 4 أهداف وحصل على 9 بطاقات صفراء.