شكرا لقرائتكم خبر عن الإنتاج الحربي يعلن إيجابية عينة «مختار».. وتحديد موعد المسحة الخامسة للفريق والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد مصدر مسؤول داخل نادي الإنتاج الحربي، إيجابية المسحة الخاصة بفيروس كورونا لـ 18 فردًا بالنادي، من ضمنهم مختار مختار المدير الفني للفريق، والمدرب المساعد، وعامل غرف خلع الملابس و15 لاعبًا.
وأشار المصدر في تصريحات لـ«المصري اليوم»، إلى أن الفريق سيجري المسحة الطبية الخامسة على مجموعتين، أيام الخميس والجمعة المقبلين.
وكانت الساعات الماضية قد كشفت عن إيجابية عينة 18 فردا بفريق الإنتاج الحربي وإصابتهم بفيروس كورونا، وأعلن محمد سلطان، رئيس اللجنة الطبية باتحاد الكرة، البدء في إجراءات عزل المصابين لمدة لن تقل عن 10 أيام.
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