شكرا لقرائتكم خبر عن «ميدو» يطالب بإلغاء المباريات الودية وتشديد الرقابة على تطبيق الإجراءات الاحترازية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

طالب أحمد حسام «ميدو» نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة عمرو الجنايني، بضرورة اتخاذ قرار بإلغاء كل المباريات الودية خلال الفترة القادمة والاكتفاء بالتقسيمات خلال التدريبات فقط.

وانتشرت خلال الساعات الاخيرة أنباء عن إصابة 18 لاعبًا من فريق الإنتاج الحربي، بالإضافة إلى محمد كوفي لاعب سموحة بفيروس كورونا.

وكتب ميدو، على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «يجب اتخاذ قرار من اللجنة الخماسية بإلغاء كل المباريات الودية الفترة القادمة والاكتفاء بالتقسيمات فقط من خلال التدريبات وألا يعسكر أي من الفرق مع فرق أخرى في نفس الفندق وأن يكون هناك مندوب من اللجنة الطبية لاتحاد الكرة مع كل فريق ليتأكد من تنفيذ كل فريق للإجراءات الاحترازية».

وأضاف: «يجب أن ترسل اللجنة الطبية كتيب به كل الإجراءات الاحترازية التي يجب اتباعها وإرسال مندوب تكون وظيفته التأكد من تنفيذ الأندية لهذه الإجراءات منها ألا يتجمع أكثر من لاعبين في غرفة واحدة في وقت واحد وأن يتم تقسيم الفريق إلى ثلاث مجموعات وقت الوجبات».