شكرا لقرائتكم الأهلي يطمأن على ترتيبات ودية سموحة بعد "هوجة" كورونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تسود حالة من الترقب داخل النادي الاهلي خوفاً من إلغاء مباراة سموحة الودية المقرر لها بعد غد ، الجمعة، بإستاد التتش بسبب "هوجة" كورونا التى ظهرت خلال الساعات الماضية في عدة أندية محلية أبرزها الإنتاج الحربي الذي تم إكتشاف 18 حالة إصابة فيه وكذلك طلائع الجيش الذى أصيب مهاجمه عمرو جمال المُعار من الأهلي بكورونا فضلاً عن ظهور حالتي في فريق سموحة أحدهما البوركينابي محمد كوفي ، ويتواصل مسئولو الاهلي مع نظراؤهم في سموحة من أجل الأطمئنان على الودية المرتقبة بينهما وإتخاذ الإجراءات الأحترازية المشددة التى تضمن سلامة الجميع في الفريقين.

فى سياق متصل ، نصح محمد سلطان رئيس اللجنة الطبية في اتحاد الكرة، بتقليل عدد الوديات بين فرق الدوري خلال الفترة الحالية لتجنب الإصابة بفيروس كورونا أو نشر العدوى ، حيث قال فى تصريحات تليفزيونية "يجب تقليل الوديات قدر الإمكان وكذلك تقليل الحاضرين في المباريات تفاديا لازدياد الحالات المصابة".

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وتابع أن اتحاد الكرة أوضح للفرق ضمن الإجراءات الاحترازية حجز دور واحد في الفندق الذي يستضيف معسكر الفريق وتقليل عدد من يتعامل معهم الفريق قدر الإمكان ، مضيفا أن الأعداد انخفضت بشكل عام في مصر مؤخرًا بسبب الالتزام لكن التهاون سيؤدي للكثير من الأضرار.

وكشف مسئولو اتحاد الكرة أنه فى حالة استمرار إصابات لاعبي الإنتاج الحربي بهذا العدد الكبير من إصابات كورونا فقد يتم تأجيل أولي مبارياته فى الجولة الـ18 للدوري و التى ستنطلق يوم 13 أو 14 اغسطس المقبل عقب إنتهاء انتخابات مجلس الشيوخ المقرر لها 12 و 13 من نفس الشهر.

إستقر اتحاد الكرة على إستئناف مباريات الدوري الممتاز للموسم الجاري 2019 – 2020 يوم 6 أغسطس بمباراة الزمالك أمام المصري ثم الأهلي أمام إنبي يوم 7 أغسطس على أن يلعب الزمالك مباراته الثانية من المؤجلات أمام الاتحاد السكندري يوم 10 أغسطس