شكرا لقرائتكم الزمالك يحدد بديلا جديدا لطارق حامد من الناشئين بعد معسكر برج العرب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قرر الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للزمالك، الاعتماد على ياسين مرعى مدافع فريق 2001 بالنادى، فى مركز الوسط المدافع كأحد البدائل لطارق حامد لاعب وسط الفريق الأساسى، بعد ظهور اللاعب الصاعد بمستوى جيد فى معسكر الفريق المقام فى مدينة برج العرب، منذ الخميس قبل الماضى ضمن التحضيرات لعودة الدورى الممتاز.

ويلعب ياسين مرعى فى مركز المساك كما قرر الفرنسى باتريس كارتيرون الاعتماد عليه أيضا فى مركز الوسط المدافع حال الحاجة إلى ذلك بعدما قام بتجهيز محمد حسن لاعب وسط الفريق ليكون أحد بدائل طارق حامد إلى جانب ياسين مرعى، بعد قرار كارتيرون بمنح الفرص على فترات لناشئى الفريق الأبيض خلال المرحلة المقبلة.

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فيما قرر الجهاز الفنى لنادى الزمالك، بقيادة الفرنسى باتريس كارتيرون، نقل مواجهة وادى دجلة الودية التى ستقام يوم 26 من شهر يوليو الجارى، من ملعب النادى إلى أحد ملاعب فنادق مدينة السادس من أكتوبر، حيث سيشهد مقر نادى الزمالك انعقاد الجمعية العمومية العادية التى ستقام على مدار يومى 26 و 27 من شهر يوليو الجارى، وتم الاتفاق على الموعد خلال اجتماع مجلس القلعة البيضاء حيث تأتى الدعوة لانعقاد الجمعية العمومية العادية لمناقشة ميزانية النادى، وخطة أعمال مجلس ادارة النادى للعام المالى المقبل، وتقرير مجلس الادارة، وتنص لائحة قلعة ميت عقبة على الدعوة لانعقاد الجمعية العمومية العادية للنادى قبل انعقادها بـ 15 يومًا.

ويتواجد الزمالك حاليا فى معسكر مغلقا بمدينة برج العرب حيث انطلق يوم الخميس قبل الماضى وينتهى غدا الخميس ، وذلك ضمن استعدادات الفريق الأبيض لاستئناف بطولة الدورى الممتاز التى سيخوض الفريق الأبيض فى مستهل عودتها مواجهة المصرى البورسعيدى، وذلك يوم 6 من شهر أغسطس المقبل، التى تأتى بعد فترة طويلة من التوقف بسبب جائحة كورونا حيث يخوض الفريق الأبيض استعداداته لتلك المواجهة من خلال خوض مجموعة من المباريات الودية.