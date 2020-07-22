شكرا لقرائتكم وزير الرياضة يستمع لمقترحات وآراء الشباب لتطوير المشروعات والأنشطة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل ألتقى الدكتور أشرف صبحي – وزير الشباب والرياضة مع مجموعة من شباب المحافظات وبعض أصحاب المبادرات الشبابية، وذلك بديوان عام الوزارة، ضمن سلسلة اللقاءات اليومية التي يعقدها الوزير بطوائف مختلفة من الشباب من مختلف المحافظات ومختلف الكيانات الشبابية ، واستمع وزير الشباب والرياضة لمقترحات الشباب وآرائهم، وناقش التحديات والمعوقات التي تواجههم، مؤكداً أن الشباب هم الترس الأهم في تنمية المجتمع.

كما أطلع الدكتور أشرف صبحي على المبادرات التي يرغب الشباب في تنفيذها من خلال وزارة الشباب والرياضة ، وتضمنت المبادرات الشبابية التى تم استعراضها خلال اللفاء مبادرات تنموية ومجتمعية وثقافية ومبادرات تتعلق بتنمية قدرات الشباب و سيتم تفعيلها فى العديد من قرى ومدن محافظات الجمهورية.

وأشاد وزير الشباب والرياضة على عدداً من تلك المبادرات الهادفة التي ستسهم في تنشيط العمل الشبابي وتحفز الشباب على المسئولية المجتمعية.

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وأضاف أن تلك اللقاءات مستمرة وبشكل يومي مع العديد من الكيانات والمنتديات الشبابية بما يسهم فى تطوير المشروعات والبرامج والأنشطة الشبابية التى يتم تنفيذها من خلال الوزارة من واقع تطلعات ومتطلبات الشباب.

كان الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، ألتقى مع اللواء محمد الزملوط - محافظ الوادي الجديد، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، لمناقشة تطوير المنشآت الشبابية والرياضية بالمحافظة، وتناول اللقاء مناقشة تطوير وإعادة تخطيط المدينة الشبابية بمدينة الخارجة تمهيدًا لتطويرها لتصبح مدينة شبابية ورياضية متكاملة وتطوير نزل الشباب، بالإضافة إلى مناقشة انشاء ملاعب متعددة الأغراض بمراكز شباب الخارجة والداخلة والفرافرة وباريس، علاوة على إنشاء مركز شباب نموذجي بحي السلام بمدينة الخارجة وإنشاء مبنى نزل شباب وحمام سباحة تدريبي بمركز شباب مدينة الفرافرة ورفع كفاءة حمام سباحة بمركز شباب مدينة الداخلة، ومناقشة إنشاء أسوار بمراكز شباب المحافظة.