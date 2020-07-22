شكرا لقرائتكم ماذا فعل شريف عبد الفضيل أمام شنطة فلوس الزمالك ومكالمة الخطيب ؟ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل داعب شريف عبد الفضيل مدافع الاهلى ومنتخب مصر السابق ، متابعيه عبر ستورى انستجرام بكوميكس له يكشف ردة فعله عقب تلقيه شنطة فلوس من الزمالك ورفضه لها وتوقيعه للأهلى بعد مكالمة هاتفية من محمود الخطيب رئيس النادى الحالى ، وفى وقت سابق كشف شريف عبد الفضيل، كواليس انتقاله للقلعة الحمراء ورفضه عرض الزمالك، وقال شريف عبد الفضيل لبرنامج وان تو مع الإعلامى سيف زاهر عبر إذاعة راديو أون سبورت، "أتعرض عليا كرتونة فلوس من الزمالك زى اللى بيحصل مع اللاعيبة دلوقتى طبعا مش 40 مليون جنيه بس المبلغ وقتها كان يساوى 40 مليون دلوقتى، ورفضت المبلغ بعد مكالمة 5 دقائق من محمود الخطيب، وإخوتى كانوا فى الزمالك وقتها حبسوهم فى النادى".

وأضاف شريف عبد الفضيل، "كان فى ماتش ودى بين الزمالك والترسانة والجمهور حاضر ومستنى يحتفل بانضمام شريف عبد الفضيل وضربت كرسى فى الكلوب وقولت مش هروح الزمالك، أعضاء مجلس الزمالك وقتها فى عهد ممدوح عباس كانوا إبراهيم يوسف وحازم إمام، وفعلا المجلس حبس إخواتى فى النادى 9 ساعات عشان أغير رأيى ورفضت وقولت الأهلى وبس، كان نفسى أروح الأهلى من الأول بس الإسماعيلى قال الانتقال بشكل مباشر للأهلى ممنوع إنما للزمالك عادى ممكن".

وتابع عبد الفضيل، "لازم أشكر الحاج جمال الجارحى لأنه كان ليه دور كبير فى إتمام صفقة انتقالى للأهلى ".

مع الأهلى بدأ شريف عبد الفضيل رحلة حصد الألقاب والبطولات، وتوج بالدورى العام 3 مرات، وكأس السوبر المصرى مرة واحدة، ودورى أبطال أفريقيا مرتين، وكأس السوبر الأفريقى، وكأس الكونفدرالية.

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وبشكل عام خاض المدافع المخضرم 205 مباريات عبر مسيرته الكروية، سجل خلالها 5 أهداف وصنع ثلاثة أخرى، أما مع منتخب مصر فقد خاض عبد الفضيل 8 مباريات دولية، قبل أن يعتزل كرة القدم.

واستقر مدافع الأهلى السابق على العودة مرة أخرى إلى الدراويش فى نهاية المطاف لينضم لقائمة النجوم الإهلاوية الذين فضلوا اللعب للإسماعيلى بعد انتهاء علاقتهم بالقلعة الحمراء وهى القائمة التى أصبحت مكتظة بالنجوم لتتساوى مع قافلة النجوم الذين خطفهم الأهلى من الدراويش فى سباق صراع الناديين على اللاعبين.

ولم يستمر "عبد الفضيل" طويلاً فى الملاعب خصوصاً بعد رحيله من النادى الأهلي، بسبب الأصابه، ثم رحل إلى الدروايش ولم يستمر كثيراً فى ولايته الثانيه مع الإسماعيلى وأعلن اعتزاله رسمياً.