شكرا لقرائتكم أحمد حسن يكشف كواليس حصول الشناوى على 8 ملايين جنيه من الزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يرى أحمد حسن نجم الأهلي والزمالك السابق ومنتخب مصر، أنه يجب استكمال الموسم الجاري رغم تزايد أعداد المصابين بكورونا في الأندية المصرية، وقال حسن عبر برنامجه الإذاعي "ملعب الصقر"، أنه يؤيد استئناف الموسم الجاري لأن فيروس كورونا لن ينتهي ويجب أن نتعايش معه ولكن مع مزيد من الحذر خلال الفترة المقبلة.

أضاف الصقر متحدثاً عن عقوبة أحمد الشناوي حارس مرمى الزمالك السابق وبيراميدز حالياً: كنت متواجد في تفاوض الشناوي مع بيراميدز بصفتي مدير الكرة، وأحمد الشناوي حصل على مبلغ أكثر من 8 مليون، الشناوي كان جدد للزمالك وحصل على مقدم عقد، وعندما تفاوض مع بيراميدز دفع النادي مبلغ كبير جداً للزمالك.

وواصل: اللاعب رأى أن المبلغ الذي حصل عليه من الزمالك حقه، خاصة وأن الزمالك استفاد منه مادياً، ولكن أعتقد أن لجنة شئون اللاعبين حاولت أن تجد حل دبلوماسي بين الطرفين.

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وأصدر اتحاد الكرة حكماً لصالح نادى الزمالك فى القضية المقدمة ضد أحمد الشناوى، حارس مرمى الفريق الأبيض السابق وبيراميدز الحالى، حيث ألزمت لجنة شئون اللاعبين بالجبلاية الحارس برد مبلغ 8 ملايين جنيه إلى نادى الزمالك مع إيقافه لحين سداد تلك القيمة المالية.

وتقدم مسئولو الزمالك بشكوى ضد الشناوى، بسبب تلك الأموال التى حصل عليها قبل انتقاله إلى بيراميدز، حيث طالبت الإدارة البيضاء الحارس بردها لكونها مقدم تعاقده الجديد.

وينفرد "اليوم السابع" بنشر صورة ضوئية من الحكم الذى صدر لصالح قلعة ميت عقبة من جانب لجنة شئون اللاعبين بالاتحاد المصرى لكرة القدم.

وشارك الحارس صاحب الـ 29 عامًا، فى 1260 دقيقة فقط مع فريقه فى الموسم الحالى، فى بطولة الدورى والكونفدرالية وكأس مصر حيث جاءت مشاركاته فى الكونفدرالية الأفريقية شارك الشناوى فى 7 مباريات بواقع 630 دقيقة، وجلس على مقاعد البدلاء فى 5، واستقبلت شباكه فى المباريات السبع 4 أهداف، وخرج بثلاث مواجهات "كلين شيت" بشباك نظيفة، وحصل على بطاقة صفراء واحدة.