شكرا لقرائتكم سلبية كورونا للفوج الثالث من حكام الدوري الممتاز ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أسفرت نتائج المسحات الخاصة بفيروس كورونا عن سلبية جميع أفراد الحكام الـ37 المتواجدين في المعسكر المقام حالياً استعدادًا لاستئناف مباريات الدوري الممتاز يوم 6 أغسطس المقبل.

و أجري الحكام مسحات كورونا أمس في حضور وجيه أحمد رئيس لجنة الحكام ، وتم التأكد من سلبية جميع العينات التي أجريت للحكام.

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كان اتحاد الكرة قد أكد عن إصابة حكم من حكام الدوري الممتاز من الفوج الأول وتم عزله من قبل اللجنة الطبية برئاسة محمد سلطان.

أكد محمد سلطان رئيس اللجنة الطبية باتحاد الكرة أنه ليس هناك نية لتأجيل مسابقة الدورى أو إلغاء البطولة بسبب تزايد حالات الإصابة بكورونا، وقال سلطان فى مداخلة هاتفية لبرنامج صباحك بيضحك مع الإعلامى أحمد خيرى عبر إذاعة أون سبورت "الدورى سيعود والحالات المصابة سيتم عزلها، كلنا حريصون على سلامة الجميع لكن ليس هناك نية لتأجيل انطلاق المسابقة أو الغائها، وإنما هناك توجه لتشديد الإجراءات الاحترازية فى الفترة المقبلة لتخفيض أعداد الإصابات بين أندية الدورى بعد واقعة الإنتاج الحربى، وقال محمد سلطان "سوف نجرى مسحة كورونا لـ 22 فردا كانوا فى معسكر الإنتاج الحربى بشرم الشيخ، وذلك الجمعة المقبل للاطمئنان على سلامة الجميع، وحال سلبية جميع الحالات سوف يستكمل المتعافون تدريباتهم بشكل عادى ، ثم يخضع المصابون للعزل المنزلى وبروتوكول العلاج ثم تعاد لهم المسحة بعد عشرة أيام وفى حالة سلبية المسحة سوف ينتظمون مع زملائهم فى التدريبات بشكل طبيعى".

ويضيف رئيس اللجنة الطبية باتحاد الكرة: "إجراء مسحة كورونا لا يعفى الجميع من الالتزام بالإجراءات الاحترازية فى كل تحركاتهم والالتزام بالإرشادات الطبية التى وضعتها اللجنة لضمان الخروج من الازمة بشكل سريع".