شكرا لقرائتكم إمام عاشور ينشر صورة من غرفته بمعسكر الزمالك فى برج العرب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر إمام عاشور لاعب فريق الزمالك صورة خلال تواجده في معسكر الفريق ببرج العرب ، استعدادا لعودة النشاط الرياضى والتي يستهلها الفريق بمواجهة المصرى البورسعيدى يوم 6 أغسطس المقبل ، ويظهر لاعب الزمالك في الصورة التي نشرها بموقع تبادل الصور انستجرام ، خلال تواجده في غرفته بفندق الإقامة ، جالسا على السرير، وهو مالاقى تفاعل من متابعى اللاعبين عبر السوشيال ميديا .

أصبح مصير المباراة الودية بين الزمالك وبيراميدز المقرر إقامتها غدًا، الخميس، فى برج العرب معلقاً على نتائج المسحات الطبية للكشف عن فيرس كورونا، والتى أجراها لاعبو الفريقين، والتى من المنتظر أن تظهر اليوم، الأربعاء، حيث كان اتحاد الكرة اشترط أن يخضع لاعبو الفريقين اللذان سيخوضان مواجهة ودية لإجراء مسحة طبية قبل إقامة المباراة وكذلك طاقم الحكام، للتأكد من عدم إصابة أى منهما بفيروس كورونا.

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إمام عاشور

وتسود حالة من القلق داخل معسكرات الفرق المتواجدة فى برج العرب بالإسكندرية، بعد ظهور العديد من الحالات، أبرزهم عمرو جمال مهاجم طلائع الجيش، ومحمد كوفى مدافع سموحة، وعامل المهمات فى المصرى البورسعيدى والذى خالط معظم لاعبى الفريق والجهاز الفنى.

وأعلن نادى الزمالك إلغاء مباراة الفريق الودية امام طلائع الجيش التي كان من المقرر ان تقام اليوم باستاد برج العرب بالإسكندرية، وقال الزمالك عبر موقعه الرسمي إن قرار الإلغاء جاء بعدما تلقى أحمد زاهر المدير الإدارى للفريق مكالمة هاتفية من العميد أحمد المهدى مدير الكرة بالنادى والذى أبلغه فيها بإصابة عمرو جمال لاعب الطلائع بفيروس كورونا، ونظرا للخوف من مخالطة زملائه في النادي وحرصًا علي سلامة لاعبي الزمالك فقد تقرر الغاء المباراة.