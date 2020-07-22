شكرا لقرائتكم عامر حسين يعلن خوضه لانتخابات اتحاد الكرة ويتحدث عن سبب عدم انتظام الدوري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن عامر حسين، رئيس لجنة المسابقات السابق بالاتحاد المصري لكرة القدم، عن نيته في خوض انتخابات اتحاد الكرة المرتقبة، وقال عامر عبر برنامج "ملعب الصقر" الذي يقدمه أحمد حسن عبر إذاعة راديو مصر، "سأخوض الانتخابات القادمة في اتحاد الكرة، وسأنزل في قائمة هاني أبو ريدة اذا خاض الانتخابات، لأنه بالنسبة لي أخ أكبر، لأنني قريب من ادارة الكرة وأعلم المجهود الذي قدمه أبو ريدة للكرة المصرية محلياً وأفريقياً، وجود هاني أبو ريدة منذ 2010 حل أزمات عديدة".

وواصل متحدثاً عن سبب عدم انتظام الدوري: الاتحاد الأوروبي هو الوحيد المنتظم ويساعده على ذلك التوزيع الجغرافي، ولكن لدينا الوضع مختلف أكبر ناديين في أفريقيا ليس لديهما ملعب خاص، و6 فرق تلعب على بتروسبورت.

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وأضاف : قراراتنا كلها كانت متأخرة خلال فترة التوقف كان يجب أن يكون القرار أسرع على أقل تقدير في شهر أبريل، لأن كل المؤشرات أكدت أن كورونا باقي ومكمل، ولذلك تأخر القرار أدى لدخول الأندية في تحديات مع بعضها وشعورهم بأن القرار يجامل نادي ويظلم آخر.

وزاد: صعب انتهاء الموسم الجاري في أكتوبر، ولا أستطيع تقييم اللجنة الخماسية في الوقت الحالي، فهناك الكثير من كواليس القرارات لا نعرفها، ولكن بعد انتهاء تلك الفترة يمكننا الحكم عليهم.

في سياق آخر، أكد محمد سلطان رئيس اللجنة الطبية باتحاد الكرة أنه ليس هناك نية لتأجيل مسابقة الدورى أو إلغاء البطولة بسبب تزايد حالات الإصابة بكورونا، وقال سلطان فى مداخلة هاتفية لبرنامج صباحك بيضحك مع الإعلامى أحمد خيرى عبر إذاعة أون سبورت "الدورى سيعود والحالات المصابة سيتم عزلها، كلنا حريصون على سلامة الجميع لكن ليس هناك نية لتأجيل انطلاق المسابقة أو الغائها، وإنما هناك توجه لتشديد الإجراءات الاحترازية فى الفترة المقبلة لتخفيض أعداد الإصابات بين أندية الدورى بعد واقعة الإنتاج الحربى، وقال محمد سلطان "سوف نجرى مسحة كورونا لـ 22 فردا كانوا فى معسكر الإنتاج الحربى بشرم الشيخ، وذلك الجمعة المقبل للاطمئنان على سلامة الجميع، وحال سلبية جميع الحالات سوف يستكمل المتعافون تدريباتهم بشكل عادى ، ثم يخضع المصابون للعزل المنزلى وبروتوكول العلاج ثم تعاد لهم المسحة بعد عشرة أيام وفى حالة سلبية المسحة سوف ينتظمون مع زملائهم فى التدريبات بشكل طبيعى".