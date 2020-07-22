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هندرسون يرحب باستلام كأس الدوري من دالغليش

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جدة - بواسطة طلال الحمود - أكد جوردان هندرسون قائد فريق الإنجليزي لكرة القدم، أن استلام كأس بطولة من سير كيني دالغليش أسطورة ليفربول في وقت لاحق من يوم الأربعاء سيكون أمرا له طابع خاص للغاية.

ويلتقي ليفربول فريق في آخر مباراة لليفربول على ملعبه بالدوري الإنجليزي هذا الموسم حيث سيتم تسليم كأس البطولة للفريق في احتفالية خاصة على ملعب "آنفيلد" عقب انتهاء المباراة رغم عدم حضور الجماهير.

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وكان ليفربول حسم لقب المسابقة قبل أسابيع وذلك قبل سبع مراحل كاملة من نهاية المسابقة ليكون أول لقب للفريق في المسابقة منذ ثلاثة عقود ، وبالتحديد منذ 1990 عندما كان دالجليش لاعبا ومدربا للفريق في آن واحد.

وقال هندرسون، في تصريحات إلى هيئة الإذاعة البريطانية "بي.بي.سي": دالغليش أيقونة في نادي ليفربول لكرة القدم. شخص رائع نحبه جميعا.

وكان دالغليش تولى تدريب ليفربول لولاية ثانية في 2011 خلفا للمدرب روي هودسون، كما وكان مسؤولا عن تعاقد ليفربول مع هندرسون قادما من سندرلاند الإنجليزي عندما كان اللاعب لا يزال في الحادية والعشرين من عمره.

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