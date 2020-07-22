شكرا لقرائتكم أستون فيلا يهزم أرسنال بهدف تريزيغيه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - جدد فريق أستون فيلا آماله في البقاء بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بفوزه الصعب على أرسنال 1 - صفر خلال المباراة التي جمعتهما يوم الثلاثاء في الجولة السابعة والثلاثين قبل الأخيرة من المسابقة.

ويدين أستون فيلا بالفضل في هذا الفوز للاعبه المصري محمود حسن تريزيغه الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 27.

ورفع أستون فيلا رصيده إلى 34 نقطة ليصعد للمركز السابع عشر، بفارق الأهداف أمام واتفورد، الذي تراجع للمركز الثامن عشر، وخسر أمام مانشستر سيتي صفر - 4 في وقت سابق.

في المقابل توقف رصيد أرسنال عند 53 نقطة في المركز العاشر، ليفقد فرصة التأهل للعب في الدوري الأوروبي في الموسم المقبل من الدوري، وتتبقى أمامه فرصة وحيدة هي التتويج بلقب كأس الاتحاد الإنجليزي، حيث يواجه تشيلسي في المباراة النهائية في الأول من أغسطس المقبل.