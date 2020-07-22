وزير الرياضة يستمع لمقترحات وآراء الشباب لتطوير المشروعات والأنشطة

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التقى الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، مجموعة من شباب المحافظات وبعض أصحاب المبادرات الشبابية، بديوان عام الوزارة، ضمن سلسلة اللقاءات اليومية التى يعقدها الوزير بطوائف مختلفة من الشباب من مختلف المحافظات ومختلف الكيانات الشبابية، واستمع وزير الشباب والرياضة لمقترحات الشباب وآرائهم، وناقش التحديات والمعوقات التى تواجههم، مؤكداً أن الشباب هم الترس الأهم فى تنمية المجتمع.

واطلع الدكتور أشرف صبحي على المبادرات التى يرغب الشباب فى تنفيذها من خلال وزارة الشباب والرياضة، وتضمنت المبادرات الشبابية التى تم استعراضها خلال اللقاء مبادرات تنموية ومجتمعية وثقافية ومبادرات تتعلق بتنمية قدرات الشباب وسيتم تفعيلها فى العديد من قرى ومدن محافظات الجمهورية.

وأشاد وزير الشباب والرياضة بعدد من تلك المبادرات الهادفة التى ستسهم فى تنشيط العمل الشبابى وتحفز الشباب على المسئولية المجتمعية.

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وأكد صبحى أن تلك اللقاءات مستمرة وبشكل يومى مع العديد من الكيانات والمنتديات الشبابية، بما يسهم فى تطوير المشروعات والبرامج والأنشطة الشبابية التى يتم تنفيذها من خلال الوزارة من واقع تطلعات ومتطلبات الشباب.

وكان الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، التقى مع اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، لمناقشة تطوير المنشآت الشبابية والرياضية بالمحافظة، وتناول اللقاء مناقشة تطوير وإعادة تخطيط المدينة الشبابية بمدينة الخارجة تمهيدًا لتطويرها لتصبح مدينة شبابية ورياضية متكاملة وتطوير نزل الشباب، بالإضافة إلى مناقشة انشاء ملاعب متعددة الأغراض بمراكز شباب الخارجة والداخلة والفرافرة وباريس، علاوة على إنشاء مركز شباب نموذجى بحى السلام بمدينة الخارجة وإنشاء مبنى نزل شباب وحمام سباحة تدريبى بمركز شباب مدينة الفرافرة ورفع كفاءة حمام سباحة بمركز شباب مدينة الداخلة، ومناقشة إنشاء أسوار بمراكز شباب المحافظة.