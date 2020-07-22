شكرا لقرائتكم خبر عن هل طبق الإنتاج الحربى الكود رقم 5 فى معسكر شرم الشيخ؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الساعات الماضية الإعلان عن إصابة 18 فردا من فريق الإنتاج الحربى بفيروس كورونا، ومن بينهم مختار مختار المدير الفني للفريق، مع اتخاذ قرار بإيقاف التدريبات لحين ظهور نتيجة مسحة كورونا السادسة التى يجريها الجمعة المقبل بالإضافة لإلغاء المباريات الودية للفريق.

وسبق وأعلنت وزارة الشباب و الرياضة الإجراءات الاحترازية لعودة النشاط الرياضى بمختلف الهيئات الرياضية، ومن بينها الأندية من خلال 5 أكواد، كل كود خاص بهيئة مختلفة، فهل طبق الإنتاج الحربى الكود 5 فى معسكر شرم الشيخ؟.

ويختص الكود 5 فى الأكواد التى أعلنتها وزارة الرياضة المراحل الزمنية المقترحة لعودة نشاط كرة القدم، والإجراءات الطبية والوقائية، والإجراءات التنظيمية بالاستادات والملاعب المرتبطة بعودة نشاط كرة القدم.

وسيطرت حالة من القلق على الأندية المصرية فى الساعات الأخيرة بسبب التزايد الملحوظ فى أعداد الإصابات بفيروس كورونا المستجد، والذى كشف عن توسع دائرة الإصابة بالوباء العالمى، بعد تهاون بعض الفرق فى تطبيق الإجراءات الاحترازية عقب دخولها فى معسكرات إعداد تمهيداً لاستئناف الموسم الجارى المقرر عودته يوم 6 أغسطس المقبل، بعد فترة توقف استمرت لـ 147 يوماً منذ مارس الماضي.

من جانبه، أكد محمد سلطان، رئيس اللجنة الطبية باتحاد الكرة، أنه ليس هناك نية لتأجيل مسابقة الدورى أو إلغاء البطولة بسبب تزايد حالات الإصابة بكورونا، وقال سلطان، "الدورى سيعود والحالات المصابة سيتم عزلها، كلنا حريصون على سلامة الجميع لكن ليس هناك نية لتأجيل انطلاق المسابقة أو إلغائها، وإنما هناك توجه لتشديد الإجراءات الاحترازية فى الفترة المقبلة لتخفيض أعداد الإصابات بين أندية الدورى بعد واقعة الإنتاج الحربى".

ننشر تعليمات الكود 5 لعودة النشاط فى الأندية



مكافحة العدوى



مكافحة انتقال العدوى



ملاعب التدريب



اجراءات احترازية



اجراءات وقائية 2



اجراءات وقائية 3

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اجراءات وقائية 4



اجراءات وقائية



الاجراءات التنفيذية



الاقامة بالفنادق 1



الاقامة بالفنادق



التباعد الجسدى



الترصد الطبى



القواعد العامة



المرحلة الاولى بدء النشاط التدريبى



المرحلة الثانية



تابع الاجراءات الاحترازية



عند اكتشاف حالة