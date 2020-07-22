شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى يخاطب اتحاد الكرة لإجراء مسحة طبية خامسة.. اعرف السبب والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يسابق مسئولو المصرى البورسعيدى الزمن من أجل إجراء مسحة طبية خامسة للاطمئنان على اللاعبين بعد ثبوت حالة إيجابية لكورونا بالأمس فى معسكر الفريق لأحد مسئولى المهمات، وهو ما أصاب اللاعبين بحالة من الذعر والقلق، خاصة أن الشخص كان مخالطا لهم بشكل مستمر.
وأجرى عبد الظاهر السقا، المدير الرياضى لنادي المصرى، مكالمة هاتفية بوليد العطار المدير التنفيذى لاتحاد الكرة يطالبه بسرعة إجراء المسحة الطبية الخامسة غدا الخميس للاطمئنان على اللاعبين قبل عودتهم لأسرهم وذويهم، وهو ما تفهمه الأخير، مؤكدا أنه سيقوم بمخاطبة محمد سلطان رئيس اللجنة الطبية لضبط الامور فى ظل ظهور اكثر من حالة فى بعض الأندية.
من ناحية أخرى، خاض الفريق الأول لكرة القدم بالنادى المصري، بقيادة طارق العشرى مدرب الفريق، مرانه الصباحى بمعسكر أبناء المدينة الباسلة المقام حالياً فى برج العرب، استعداداً لاستئناف النشاط الكروى فى السادس من أغسطس المقبل، حيث تعود عجلة الدورى المصرى للدوران بعد توقف استغرق 147 يوماً منذ مارس الماضى بسبب انتشار وباء كورونا المستجد.
وسيطر الحذر والالتزام بالاجراءات الاحترازية على مران الفريق البورسعيدي، خاصة بعد ظهور أول حالة مصابة بكورونا فى النادى المصري، لأحد عمال غرف خلع الملابس.
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