شكرا لقرائتكم خبر عن نادى مصر يكتفى بمران صباحى قبل مواجهة المقاصة فى معسكر الإسماعيلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر خالد جلال المدير الفنى لفريق نادى مصر الاكتفاء بالمران الصباحى فقط قبل مواجهة نادى مصر المقاصة مساء اليوم فى ثانى ودياته بمعسكر الإسماعيلية، استعدادا لاستئناف الدورى الممتاز شهر أغسطس المقبل، حيث يمنح اللاعبين راحة من التدريب المسائى فى ظل الإرتباط بالمباراة.

ويسعى فريق نادى مصر إلى اختبار جميع اللاعبين خلال وديات المعسكر المغلق المنقسم ما بين الإسماعيلية والقاهرة للوقوف على نقاط القوة والضعف قبل استئناف المسابقة من أجل الاستمرار فى الدورى، بعدما التقى مع الإسماعيلى فى أول ودياته أمس الثلاثاء ونجح فى الفوز بهدف نظيف.

ومن المقرر أن يشهد لقاء اليوم الدفع ببعض اللاعبين اللذيم لم يخوضوا مواجهة الإسماعيلى أمس من أجل تجربة جميع العناصر الأساسية وغير الأساسية.

كما تعادل نادى مصر مع إنبى 2 / 2 على ملعب بتروسبورت بالتجمع الخامس الأحد الماضى.

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ويلتقى فريق نادى مصر نظيره إنبى يوم 26 يوليو والجونة يوم 27 يوليو وأخيرًا طلائع الجيش يوم 29 يوليو.

وطالب خالد جلال المدير الفنى لفريق نادى مصر، لاعبيه بضرورة الالتزام بنظام غذائى محدد من أجل استعادة اللياقة البدنية فى ظل عودة التدريبات بعد توقف دام لأكثر من 3 أشهر.

وخضع لاعبو نادى مصر لإجراء مسحات الكورونا بعد تراجع النادى عن الانسحاب من بطولة الدورى الممتاز، وتلقى اتحاد الكرة خطابا من نادى إف سى مصر يعلن فيه رفضه الانسحاب من بطولة الدورى والموافقة على إجراء المسحات الخاصة بفيروس كورونا للاعبيه تمهيدًا لاستئناف بطولة الدورى خلال الفترة المقبلة، بعد خطابه المرسل يوم 17 يونيو الماضى، وتضمن رفضه استئناف النشاط.

وتضمن الخطاب المرسل من إف سى مصر إلى اتحاد الكرة أنه تم التناول الخاطئ لخطابه السابق بأنه يهدد بالانسحاب من الدورى، وهو ما لم يحدث، وأنه يوافق وملتزم بالقرارات التى تتخذها الدولة، ومنها عودة النشاط الكروى، إلى جانب الموافقة على إجراء المسحات الطبية الخاصة بالفريق وذلك على نفقة النادى وكافة عناصر اللعبة داخل الفريق.