شكرا لقرائتكم خبر عن عز الدين بهادر: وزير الرياضة وعدنى بتنظيم مباراة الرقم القياسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال عز الدين بهادر أكبر لاعب محترف فى العالم إن الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة وعده بنتظيم رائع للمباراة التى سوف يكسر فيها الرقم القياسى العالمى، وقال بهادر فى مداخلة هاتفية لبرنامج صباحكم رياضة عبر أذاعة الشباب والرياضة: "وزير الرياضة وعدنى بنتظيم رائع للمباراة التى سوف أشارك فيها لكسر الرقم القياسى العالمى ليصبح رقم مصرياً".

وتابع "سوف أحسم موقفي من الاعتزال او الاستمرار في الملاعب بعد المباراة القادمة مع فريقي ٦ اكتوبر وتحطيم الرقم القياسي".

ويضيف بهادر "معجب بنادى الزمالك وأرى مصطفى محمد مهاجم الفارس الابيض هو أفضل مهاجم فى مصر وأتوقع عودة دوري القسم الثالث فى شهر أكتوبر المقبل".

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وفى وقت سابق، ألقت صحيفة "ذا صن" الإنجليزية، الضوء على الإنجاز الذى حققه المصري عز الدين بهادر مع ناديه 6 أكتوبر بعدما شارك في المباريات بس الـ75 عاما.

ونشرت ذا صن فيديو لبهادر عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى تويتر معلقة عليه: "بعمر الـ75 عاما يسجل ركلة جزاء، عزالدين بهادر في الطريق لتحطيم الرقم القياسي في موسوعة جينيس لأكبر لاعب كرة قدم محترف".

ويستعد اللاعب صاحب الـ75 عام لدخول موسوعة جينيس العالمية للأرقام القياسية بعد مشاركته مع ناديه فى المباريات التى دعى لها مسئولو الموسوعة، خاصة و أنه يحتاج للعب مباراتين لمدة 90 دقيقة ليدخل موسوعة جينيس.

وكان الاتحاد المصري لكرة القدم قام بقيد أكبر لاعب محترف في العالم خلال فترة القيد الشتوية الحالية.