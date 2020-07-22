شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يطمئن على ترتيبات ودية سموحة بعد أزمة كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تسود حالة من الترقب داخل النادى الأهلى خوفاً من إلغاء مباراة سموحة الودية المقرر لها بعد غد الجمعة، باستاد التتش بسبب "هوجة" كورونا التى ظهرت خلال الساعات الماضية فى عدة أندية محلية أبرزها الإنتاج الحربى الذى تم اكتشاف 18 حالة إصابة فيه وكذلك طلائع الجيش الذى أصيب مهاجمه عمرو جمال المُعار من الأهلى بكورونا فضلاً عن ظهور حالتين فى فريق سموحة أحدهما البوركينابى محمد كوفى، ويتواصل مسئولو الأهلى مع نظرائهم فى سموحة من أجل الأطمئنان على الودية المرتقبة بينهما وإتخاذ الإجراءات الأحترازية المشددة التى تضمن سلامة الجميع في الفريقين.

فى سياق متصل نصح محمد سلطان رئيس اللجنة الطبية في اتحاد الكرة، بتقليل عدد الوديات بين فرق الدوري خلال الفترة الحالية لتجنب الإصابة بفيروس كورونا أو نشر العدوى، حيث قال فى تصريحات تليفزيونية "يجب تقليل الوديات قدر الإمكان وكذلك تقليل الحاضرين في المباريات تفاديا لازدياد الحالات المصابة".

Advertisements

وتابع أن اتحاد الكرة أوضح للفرق ضمن الإجراءات الاحترازية حجز دور واحد فى الفندق الذي يستضيف معسكر الفريق وتقليل عدد من يتعامل معهم الفريق قدر الإمكان ، مضيفا أن الأعداد انخفضت بشكل عام في مصر مؤخرًا بسبب الالتزام لكن التهاون سيؤدي للكثير من الأضرار.

وكشف مسئولو اتحاد الكرة أنه فى حالة استمرار إصابات لاعبي الإنتاج الحربي بهذا العدد الكبير من إصابات كورونا فقد يتم تأجيل أولي مبارياته فى الجولة الـ18 للدوري و التى ستنطلق يوم 13 أو 14 اغسطس المقبل عقب إنتهاء انتخابات مجلس الشيوخ المقرر لها 12 و 13 من نفس الشهر.

واستقر اتحاد الكرة على استئناف مباريات الدوري الممتاز للموسم الجاري 2019 – 2020 يوم 6 أغسطس بمباراة الزمالك أمام المصري ثم الأهلي أمام إنبي يوم 7 أغسطس على أن يلعب الزمالك مباراته الثانية من المؤجلات أمام الاتحاد السكندري يوم 10 أغسطس