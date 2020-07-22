شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يطمئن على ترتيبات ودية سموحة بعد أزمة كورونا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تسود حالة من الترقب داخل النادى الأهلى خوفاً من إلغاء مباراة سموحة الودية المقرر لها بعد غد الجمعة، باستاد التتش بسبب "هوجة" كورونا التى ظهرت خلال الساعات الماضية فى عدة أندية محلية أبرزها الإنتاج الحربى الذى تم اكتشاف 18 حالة إصابة فيه وكذلك طلائع الجيش الذى أصيب مهاجمه عمرو جمال المُعار من الأهلى بكورونا فضلاً عن ظهور حالتين فى فريق سموحة أحدهما البوركينابى محمد كوفى، ويتواصل مسئولو الأهلى مع نظرائهم فى سموحة من أجل الأطمئنان على الودية المرتقبة بينهما وإتخاذ الإجراءات الأحترازية المشددة التى تضمن سلامة الجميع في الفريقين.
فى سياق متصل نصح محمد سلطان رئيس اللجنة الطبية في اتحاد الكرة، بتقليل عدد الوديات بين فرق الدوري خلال الفترة الحالية لتجنب الإصابة بفيروس كورونا أو نشر العدوى، حيث قال فى تصريحات تليفزيونية "يجب تقليل الوديات قدر الإمكان وكذلك تقليل الحاضرين في المباريات تفاديا لازدياد الحالات المصابة".
وتابع أن اتحاد الكرة أوضح للفرق ضمن الإجراءات الاحترازية حجز دور واحد فى الفندق الذي يستضيف معسكر الفريق وتقليل عدد من يتعامل معهم الفريق قدر الإمكان ، مضيفا أن الأعداد انخفضت بشكل عام في مصر مؤخرًا بسبب الالتزام لكن التهاون سيؤدي للكثير من الأضرار.
وكشف مسئولو اتحاد الكرة أنه فى حالة استمرار إصابات لاعبي الإنتاج الحربي بهذا العدد الكبير من إصابات كورونا فقد يتم تأجيل أولي مبارياته فى الجولة الـ18 للدوري و التى ستنطلق يوم 13 أو 14 اغسطس المقبل عقب إنتهاء انتخابات مجلس الشيوخ المقرر لها 12 و 13 من نفس الشهر.
واستقر اتحاد الكرة على استئناف مباريات الدوري الممتاز للموسم الجاري 2019 – 2020 يوم 6 أغسطس بمباراة الزمالك أمام المصري ثم الأهلي أمام إنبي يوم 7 أغسطس على أن يلعب الزمالك مباراته الثانية من المؤجلات أمام الاتحاد السكندري يوم 10 أغسطس
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