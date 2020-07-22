شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. تدريب صباحى شاق لبيراميدز فى ثالث أيام معسكر برج العرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خاض الفريق الكروى الأول بنادى بيراميدز بقياة الكرواتى أنتى تشاتشيتش، تدريبه الجماعى صباح اليوم الأربعاء، على ملعب فندق الإقامة فى ثالث أيام معسكر الفريق ببرج العرب، وشهد المران الصباحى جانبا من التدريبات البدنية الشاقة، فضلاً عن بعض التمرينات الخاصة بكيفية التحرك بالكرة ومراوغة الخصم وإتقان التسليم والتسلم، فى إطار خطة الاستعداد لعودة مسابقة الدورى المصرى الممتاز، بعد فترة غياب طولية، حيث توقفت المسابقة منذ منتصف شهر مارس الماضى، بسبب جائحة انتشار فيرس كورونا، وقرر اتحاد الكرة عودة استئناف المنافسات من جديد بداية من يوم 6 أغسطس المقبل.

ومن المقرر أن يخوض بيراميدز مباراتين وديتين أمام الزمالك غدًا الخميس باستاد برج العرب الرئيسي وأمام المصري يوم 29 يوليو بملعب برج العرب الفرعي قبل إنهاء المعسكر والعودة للقاهرة.

وأصبح مصير المباراة الودية بين الزمالك وبيراميدز، معلقاً على نتائج المسحات الطبية للكشف عن فيرس كورونا، والتى أجراها لاعبو الفريقين، والتى من المنتظر أن تظهر اليوم، الأربعاء، حيث كان اتحاد الكرة اشترط أن يخضع لاعبو الفريقين اللذان سيخوضان مواجهة ودية لإجراء مسحة طبية قبل إقامة المباراة وكذلك طاقم الحكام، للتأكد من عدم إصابة أى منهما بفيروس كورونا.

وتسود حالة من القلق داخل معسكرات الفرق المتواجدة فى برج العرب بالإسكندرية، بعد ظهور العديد من الحالات، أبرزهم عمرو جمال مهاجم طلائع الجيش، ومحمد كوفى مدافع سموحة، وعامل المهمات فى المصرى البورسعيدى والذى خالط معظم لاعبى الفريق والجهاز الفنى.

وأعلن نادى الزمالك إلغاء مباراة الفريق الودية امام طلائع الجيش التي كان من المقرر ان تقام اليوم باستاد برج العرب بالإسكندرية، وقال الزمالك عبر موقعه الرسمي إن قرار الإلغاء جاء بعدما تلقى أحمد زاهر المدير الإدارى للفريق مكالمة هاتفية من العميد أحمد المهدى مدير الكرة بالنادى والذى أبلغه فيها بإصابة عمرو جمال لاعب الطلائع بفيروس كورونا، ونظرا للخوف من مخالطة زملائه في النادي وحرصًا علي سلامة لاعبي الزمالك فقد تقرر الغاء المباراة.

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