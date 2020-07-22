شكرا لقرائتكم خبر عن ترقب فى الزمالك لنتيجة المسحة الرابعة بسبب محمد كوفى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يترقب الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، والجهازين الفنى والإدارى، نتيجة المسحة الطبية الرابعة للكشف عن فيروس كورونا التى خضع لها الفريق فى الثانية ظهر أمس الثلاثاء، للاطمئنان على سلامتهم ضمن الإجراءات الاحترازية للحفاظ على سلامة اللاعبين وباقي الأفراد، بعدما أعلن نادى سموحة عن إصابة لاعبين بينهما محمد كوفى لاعب الزمالك السابق.

وخضع اللاعبون والجميع لمسحة كورونا "الرابعة"، حيث أجرى الدكتور محمد أسامة طبيب الفريق المسحة مرتين بالقاهرة قبل انطلاق معسكر برج العرب وأجريت الثالثة في مقر الإقامة الحالي قبل إجراء مسحة جديدة أمس، في معسكر الفريق المغلق ببرج العرب وفق الخطة التي تم وضعها من قبل الجهاز الفني للوصول باللاعبين إلى أقصى درجة ممكنة من الجاهزية قبل استئناف النشاط الكروي. لمزيد من التفاصيل عبر سوبر كورة اضغط هنا..وتعرض البوركينابى محمد كوفى مدافع فريق سموحة السكندرى للإصابة بفيروس كورونا ونشر اللاعب عبر صفحتة الشخصة بموقع التواصل إنستجرام رسالة عقب أعلان إصابته خلال معسكر الفريق ببرج العرب. لمزيد من التفاصيل عبر سوبر كورة اضغط هنا..وتعرض البوركينابى محمد كوفى مدافع فريق سموحة السكندرى للإصابة بفيروس كورونا ونشر اللاعب عبر صفحتة الشخصة بموقع التواصل إنستجرام رسالة عقب أعلان إصابته خلال معسكر الفريق ببرج العرب.

وقال كوفي على "فيس بوك":" قل لن يصيبنا الا ما كتبه الله لنا هو مولانا علي الله فليتوكل المؤمنون".

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وأثبتت المسحة إصابة كل من البوركيني محمد كوفي والأوغندي ديريك لاعبي الفريق بفيرس كورونا ويقوم فريق سموحة كباقي أندية الدوري بمسحة أسبوعية للإطمئنان على اللاعبين بشكل مستمر وإتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية وقرر الجهاز الطبي لفريق سموحة اتخاذ كافة الاجراءات الوقائية تجاه الثنائي وعزلهما.

وكشف المهندس محمد فرج عامر رئيس نادي سموحة نتائج المسحة الطبية الخامسة التي أجريت للاعبي الفريق الأول لكرة القدمو الجهاز الفني والإداري بالتنسيق بين النادي والاتحاد المصري لكرة القدم.

وأكد "عامر" في بيان صحفي له ، أن المسحة الخامسة أظهرت عن وجود حالتين إيجابيتين بين لاعبي الفريق، مشيرا إلى أنه على الفوز تم اتخاذ كافة الإجراءات لعزل الحالتين من خلال طبيب الفريق الذي سيتولى جميع الإجراءات والتدابير الخاصة بالعلاج بالتنسيق مع الدكتور محمد سلطان المستشار الطبي للاتحاد المصري لكرة القدم حتى تعافيهما وتماثلهما التام للشفاء.