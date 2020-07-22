شكرا لقرائتكم خبر عن الجونة يواصل التدريبات استعدادا لعودة الدورى.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خاض الفريق الأول لكرة القدم بنادى الجونة تدريباته صباح اليوم، الأربعاء، استعداداً لاستئناف النشاط الرياضى وعودة الدورى المصرى والمقرر له 6 أغسطس المقبل، بعد فترة توقف طويلة بدأت فى مارس الماضى بسبب انتشار وباء كورونا المستجد، حيث نشرت صفحة النادى بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك صورا من تدريبات الفريق، وظهرت الجدية والالتزام على اللاعبين، وهو ما بدا على أكرم توفيق وأحمد ياسر، بينما ظهر محمد نجيب ضاحكا خلال تدريبات الفريق.

من جانبه، قال نادر شوقى، الرئيس التنفيذى للشركة المسئولة عن إدارة نادى الجونة، فى تصريحات سابقة، إن فريق الكرة بدأ التدريبات الثلاثاء الماضي، ويقوم بعمل مسحة كل 5 أيام، بالتنسيق مع اتحاد الكرة، موضحاً أن الجونة أجرى 4 مسحات حتى الآن وكانت هناك عينة إيجابية واحدة فى المسحة الثانية.

وفضل نادى الجونة انتظار نتائج المسحة الثانية رغم سلبية جميع نتائج المسحة الأولى لبدء التدريبات الجماعية وبعد ظهور نتائج المسحة الثانية تأكد وجود حالة إيجابية واحدة فى النادى، وبناء عليه تم إبلاغ اتحاد الكرة بالحالة واتخذ جميع الإجراءات اللازمة وفقاً للبروتوكول الطبى المرسل من اتحاد الكرة ووزارة الصحة.

وأكد نادر شوقى أنه فى آخر 6 أسابيع من دورى الموسم الحالى سيتحدث مع الأهلى بشأن اللاعبين المعارين وحسم مصيرهم، حيث يضم فريق الجونة 4 لاعبين معارين من الأهلى بالموسم الحالى، وهم أحمد ياسر ريان وأكرم توفيق وباسم على ومحمود الجزار.



لاعبو الجونة فى التدريبات



لاعبو الجونة

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محمد نجيب



اكرم توفيق



بيدرو بارنى



تدريب فريق الجونة



تدريبات الجونة



تدريبات لاعبى الجونة