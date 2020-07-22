شكرا لقرائتكم خبر عن إلغاء ودية المصرى البورسعيدى وطنطا بسبب كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر طارق العشرى، المدير الفنى للمصرى البورسعيدى، إلغاء مباراة طنطا الودية المقرر إقامتها غدا، الخميس، بعد ثبوت إيجابية حالة بفيروس كورونا من أحد مسئولى المهمات بالفريق بالأمس، وهو ما أصاب اللاعبين بالذعر والقلق، خاصة أن الشخص كان مخالطا لهم بشكل مستمر، ما دفع المدير الفنى لرفض إقامة أى مباراة لحين إجراء مسحة طبية خامسة للإطمئنان على جميع اللاعبين .

من ناحية أخرى، خاض الفريق الأول لكرة القدم بالنادى المصري، بقيادة طارق العشرى مدرب الفريق، مرانه الصباحى بمعسكر أبناء المدينة الباسلة المقام حالياً فى برج العرب، استعداداً لاستئناف النشاط الكروى فى السادس من أغسطس المقبل، حيث تعود عجلة الدورى المصرى للدوران بعد توقف استغرق 147 يوماً منذ مارس الماضى بسبب انتشار وباء كورونا المستجد.

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وسيطر الحذر والالتزام بالإجراءات الاحترازية على مران الفريق البورسعيدي، خاصة بعد ظهور أول حالة مصابة بكورونا فى النادى المصري، لأحد عمال غرف خلع الملابس.

فى سياق متصل، توقع طارق هاشم عضو مجلس إدارة النادى المصرى البورسعيدى تأجيل عودة بطولة الدورى المقرر لها 6 أغسطس المقبل بعد ظهور حالات كورونا كثيرة بين أندية الدورى، وقال هاشم فى مداخلة هاتفية لبرنامج صباحكم رياضة عبر أثير إذاعة الشباب والرياضة، "الوضع أصبح صعباً للغاية، كل الأندية التى تقيم معسكرا فى برج العرب قررت إلغاءه عقب مباريات الأمس، فضلاً عن تأكد وجود 18 حالة بفريق الإنتاج الحربى.