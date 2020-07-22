منافس الزمالك.. اكتشاف أول حالة إصابة بكورونا في الرجاء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

أكدت تقارير صحفية مغربية، تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا بين صفوف الرجاء المغربي، منافس الزمالك المصري في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وقالت صحيفة "le 360" المغربية، تبعًا لمصدر مسئول في نادي الرجاء، إنه قد تم تسجيل أول حالة إيجابية مصابة بفيروس كورونا لموظفة إدارية تابعة لنادي الرجاء.

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وأضافت الصحيفة، أن كل المخالطين للحالة سيتم إخضاعهم لفحوصات جديدة مع عزل الموظفة الإدارية وعلى أن يتم إجراء فحوصات طبية جديدة لها.

فريق الرجاء الرياضي، هو ثاني فريق بالدوري المغربي يُسجل به إصابة مؤكدة بفيروس "كورونا" بعد أن تأكد في وقت سابق 3 إصابات في فريق اتحاد طنجة.

جدير بالذكر أنه من المقرر أن يلتقي الرجاء المغربي مع نظيره الزمالك في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.