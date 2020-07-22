تقرير.. الخطأ يعني الملحق.. حجازي وحلم بريميرليج في 90 دقيقة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

في الثامنة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، يخوض المحترف المصري أحمد حجازي مدافع فريق ويست بروميتش ألبيون مباراة في غاية الأهمية عندما يستقبل فريق كوينز بارك رينجرز ضمن الجولة الأخيرة من منافسات دوري الدرجة الأولى الإنجليزي (تشامبيون شيب).

ويست بروميتش أمامه فرصة للحصول على بطاقة الصعود مباشرة للبريميرليج بعدما حسم فريق ليدز يونايتد الصدارة والتأهل رسميًا من الجولة الماضية عقب خسارة بروميتش من هدرسفيلد بنتيجة (2-1)، بجانب هزيمة برينتفورد صاحب المركز الثالث من ستوك سيتي بهدف دون رد.

وضع ويست بروميتش الحالي لا يسمح بأي خطأ خاصة بعد سقوط الجولة الماضية إلا أن الحظ أعطى رفاق حجازي الفرصة نظرًا لهزيمة المنافس المباشر على البطاقة برينتفورد، ليتجمد رصيد كل من بروميتش عند 82 نقطة بفارق نقطة واحدة فقط عن برينتفورد.

حجازي أمامه 90 دقيقة فقط مع ويست بروميتش لتحقيق الحلم وهو الصعود إلى الدوري الإنجليزي مرة أخرى بعدما سبق وأن لعب في بريميرليج كان آخرها موسم (2017 - 2018) قبل الهبوط إلى دوري (تشامبيون شيب).

وبالطبع يحلم حجازي إلى قيادة بورميتش للتأهل للبريميرليج مرة أخرى من خلال الفوز في مباراة الليلة، خاصة أن اللاعب أعرب في وقت سابق عن رغبته في عدم ترك ويست بروميتش خلال الفترة المقبلة أملًا في المشاركة بالدوري الإنجليزي مرة أخرى على الرغم من العروض العربية والتركية المغرية الذي تلقاها اللاعب من الناحية المادية.

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الموسم الماضي، كان ويست بروميتش قريبًا من الصعود للدوري الإنجليزي بعدما احتل المركز الرابع برصيد 80 نقطة، ليخوض بعد ذلك دوري الملحق للحصول على المقعد الثالث المؤهل للبريميرليج، لكن الصدمة جاءت مبكرة إثر الخروج من دور نصف النهائي على يد أستون فيلا بالخسارة بركلات الترجيح.

لكن وفي الموسم الحالي، يمتلك حجازي وفريقه الفرصة للصعود مباشرة دون النظر إلى نتائج المنافسين لكن هذا لن يتحقق سوى بشرط واحد وهو الفوز على صاحب المركز الرابع عشر فريق كوينز بارك رينجرز.

في المقابل، سيخوض منافس ويست بروميتش فريق برينتفورد مباراة تعتبر سهلة إلى حد ما من خلال مواجهة صاحب المركز قبل الأخير بارنسلي، ويلعب فولهام والذي يمتلك الفرصة للصعود مباشرة حال تعثر بروميتش وبرينتفورد ضد ويجان أتلتيك صاحب المركز الثالث عشر.

وهنا سيكون أي نتيجة أخرى غير الفوز لويست بروميتش يعني أن حجازي قد يترك البطاقة المباشرة ويكرر خوض منافسات دوري الملحق مرة أخرى مما الصراع سيكون أقوى نظرًا لمنافسة أربعة فرق على مقعد وحيد للصعود.

وبالنظر إلى المنافسة على دوري الملحق سنجد أن الفرق الأربعة تضم كل من:(برينتفورد 81 نقطة - فولهام 80 نقطة - نوتينجهام فورست 70 نقطة - كارديف سيتي 70).