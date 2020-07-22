جائزة الأفضل في إنجلترا.. بين "سحر" دي بروين و "روح" هندرسون

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

أيام قليلة ويُكشف الستار عن الفائز بجائزة لاعب العام في إنجلترا والتي تعلن عنها رابطة المحترفين الإنجليزية.

تلك الجائزة تقدم سنويًا من قبل رابطة لاعبي كرة القدم المحترفين في إنجلترا، وتعرف اختصارًا باسم (PFA)‏ ويحصل عليها أفضل لاعب قدم مستويات مميزة في البطولات الإنجليزية، وتقدم إلى أحد لاعبي الأندية الأنجليزية سواء كان إنجليزي أو أجنبي.

بدأت الجائزة في موسم 1973–74 وكان الإنجليزي نورمان هنتر هو أول من يفوز بها، بينما يُعتبر آندي جراي لاعب نادي أستون فيلا السابق أول لاعب غير إنجليزي يفوز بالجائزة، وهو أيضاً أول لاعب يفوز بجائزتي أفضل لاعب وأفضل لاعب صاعد في إنجلترا في نفس الموسم 1976/77.

ومن المقرر أن تعلن رابطة اللاعبين المحترفين الإنجليزية اسم لاعب العام في إنجلترا يوم الجمعة المقبل، بعدما تأخر الإعلان عن موعده المعتاد بسبب أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد.

ومن المتعارف عليه أن يتم إعلان اسم اللاعب المتوج بجائزة لاعب العام في إنجلترا في شهر أبريل من كل عام، لكن توقف النشاط الكروي في شهر مارس الماضي، بسبب أزمة كورونا، تسبب في تأجيل الحفل المعتاد.

وبحسب ماذكرته بعض التقارير في إنجلترا، فقد انحسر سباق الأفضل بين جوردان هندرسون قائد فريق ليفربول بطل الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم الحالي، والبلجيكي كيفن دي بروين نجم خط وسط مانشستر سيتي.

لا شك أن هندرسون قدم مستويات مميزة في الموسم الحالي، ساهمت في تتويج فريقه بلقب الدوري المحلي بعد غياب ثلاثين عامًا، ليس هذا فحسب بل كان له دور فعّال في رفع الريدز للكأس ذات الأذنين بعد الفوز على توتنهام في نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا.

منذ بداية الموسم الحالي شارك هندرسون بقميص ليفربول في 30 مباراة بالدوري الإنجليزي، وكان له دور بارز في حسم الريدظ للقب بريميرليج.

ولا يقتصر دور هندرسون كلاعب ضمن كتيبة كلوب، فإلى جانب مساهمة البالغ من العمر 30 عامًا في تسجيل فريقه 9 أهداف هذا الموسم (سجل 4 وصنع 5 تمريرات حاسمة)، فإن دوره كقائد للفريق ظهرت بصمته جلية سواء في الملعب أو في غرفة خلع الملابس باعتراف اللاعبين.

سبق وأثنى آندي روبرتسون مدافع الريدز على زميله هندرسون مؤكدا أنه يقود الفريق إلى الأمام خلال هذا الموسم، وقال آندي: "أرى أن هندرسون لاعب من طراز مختلف، إنه واحد من أفضل لاعبي فريقنا هذا الموسم، إن لم يكن الأفضل، لم يحظ هندرسون بالتقدير الذي يستحقه ولكن عندما تلعب وتتدرب معه وترى تصرفاته خارج الملعب".

دور هندرسون كقائد لم يقتصر على الملعب، بل امتد إلى غرفة ملابس اللاعبين التي حرص داخلها على فرض مزيد من الصرامة والحماسة حتى لا يفقد اللاعبون تركيزهم نحو الهدف المنشود بحصد بطولة الدوري.

وبالرغم من ابتعاد هندرسون عن دائرة الأرقام القياسية والأهداف الاستثنائية التي يسجلها ثلاثي الهجوم الناري المكون من (محمد صلاح -ساديو ماني- روبيرتو فيرمينو) إلا أن الكثير من التقارير الأوروبية ترشح القائد الإنجليزي للفوز بجائزة أفضل لاعب في الموسم.

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النجم الإنجليزي السابق آلان شيرار يرى أن هندرسون يستحق الفوز بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي، مبديًا تفضيله على زملائه في الفريق أليسون بيكر، فيرجيل فان دايك، محمد صلاح، ساديو ماني وروبيرتو فيرمينو.

من جانبه أشار جاري لينكر الإنجليزي السابق إلى أن أداء هندرسون خلال هذا الموسم مع ليفربول، يجعله يستحق الحصول على جائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي هذا العام.

على الجانب الآخر، يرى محمد أبو تريكة لاعب الأهلي ومنتخب مصر السابق والمحلل الفني الحالي لشبكة قنوات بي ان سبورتس إن هندرسون لا يستحق الفوز بجائزة لاعب العام عن الموسم الحالي.

وقال أبوتريكة: "هندرسون لا يستحق الفوز بأفضل لاعب في إنجلترا، الإعلام الإنجليزي يضغط لمنحه الجائزة، ما يفعله الإعلام الإنجليزي مع هندرسون سيضعف من قيمة الدوري حال حدوثه".

وأضاف: "من يستحق الفوز بالجائزة ثلاثي ليفربول محمد صلاح وساديو ماني وأرنولد بجانب نجم مانشستر سيتي كيفين دي بروين".

"سحر" دي بروين

على الرغم من إخفاق فريقه (مانشستر سيتي) في تحقيق لقب بريميرليج للموسم الثالث على التوالي، إلا أن إبداعات اللاعب البلجيكي لم تتوقف في ملاعب إنجلترا.

يتصدر دي بروين قائمة أفضل صناع لعب الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم الحالي.

وصل دي بروين هذا الموسم إلى صناعة 19 تمريرة حاسمة في بريميرليج، محققا أفضل سجل شخصي له بعد تجاوز رقمه في موسم 2016-2017.

وعادل صاحب الـ29 عاما رقم الألماني مسعود أوزيل، لاعب آرسنال الحالي، الذي صنع 19 هدفًا في موسم 2015-2016 للدوري الإنجليزي الممتاز.

ويمكن لدي بروين معادلة الرقم التاريخي للأسطورة الفرنسية تييري هنري لاعب ارسنال السابق إذا نجح في صناعة هدف على الأقل في الجولة الأخيرة من المسابقة أمام نوريتش سيتي يوم الأحد، وقد يستطيع تجاوزه والانفراد بالرقم حال صناعة هدفين.

ويملك هنري الرقم القياسي كأكثر من صنع أهدافا في موسم واحد لبريميرليج، بعدما قدم 20 تمريرة حاسمة بموسم 2002-2003، الذي حل فيه الجانرز ثانيا خلف البطل مانشستر يونايتد.

كما يعد دي بروين اللاعب الوحيد الذي ساهم في 30 هدفا في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، بعدما قدم 19 تمريرة حاسمة وسجل 11 هدفا آخرين خلال 34 مباراة لعبها مع السيتي في بريميرليج.

إجمالي مشاركات دي بروين هذا الموسم بقميص سيتي "محليًا" هي 39 مباراة (34 مباراة في بريميرليج، 2 بكأس الاتحاد، 3 بكأس الرابطة) سجل خلالهم 12 هدفًا وصنع 20 تمريرة حاسمة.