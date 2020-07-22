ميدو: يجب إلغاء الوديات.. وإرسال مندوب من الجبلاية لمتابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية في الأندية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

قدم أحمد حسام "ميدو" المدير الفني السابق للزمالك ومصر للمقاصة عدة مقترحات للجنة الخماسية المكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم؛ لتجنب زيادة عدة الإصابات بفيروس كورونا بين اللاعبين والأجهزة الفنية.

وعبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، قال ميدو: "يجب اتخاذ قرار من اللجنة الخماسية بإلغاء كل المباريات الودية الفترة القادمة والاكتفاء بالتقسيمات فقط من خلال التدريبات".

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وأضاف: "وألا يعسكر أي من الفرق مع فرق أخرى في نفس الفندق، وأن يكون هناك مندوب من اللجنه الطبية لاتحاد الكرة مع كل فريق؛ ليتأكد من تنفيذ كل فريق للإجراءات الاحترازية".

وتابع: "يجب أن ترسل اللجنة الطبية كتيبًا به كل الإجراءات الاحترازية التي يجب اتباعها وإرسال مندوب تكون وظيفته التأكد من تنفيذ الأندية لهذه الإجراءات، ومنها ألا يتجمع أكثر من لاعبين في غرفة واحدة في وقت واحد وأن يتم تقسيم الفريق إلى ثلاث مجموعات وقت الوجبات".

وكانت اللجنة الطبية بالاتحاد المصري لكرة القدم قد أعلنت أمس الثلاثاء اكتشاف 18 حالة إصابة بفيروس كورونا بين صفوف لاعبي الإنتاج الحربي بعد معسكر شرم الشيخ، كما تم إلغاء ودية طلائع الجيش والزمالك بعدما كشف مصدر مسؤول في سموحة لـ"الخليج 365" أن محمد كوفي بين حالتين ثبتت إيجابية عينتهما من لاعبي الفريق الأزرق الذي التقى مع الزمالك في ودية قبل أيام قليلة.