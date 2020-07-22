"ضربة في الجانرز".. كيف علقت صحف إنجلترا على هدف تريزيجيه أمام آرسنال؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

أشادت الصحف الإنجليزية بمستوى محمود حسن "تريزيجيه" لاعب فريق أستون فيلا خاصة بعدما سجل هدف الفوز في شباك آرسنال في اللقاء الذي أقيم مساء أمس الثلاثاء ضمن حسابات الأسبوع الـ37 من الدوري الإنجليزي.

فوز فيلا الثمين جعل فريق الثنائي المصري تريزيجيه وأحمد المحمدي يصعد للمركز السابع عشر برصيد 34 نقطة متفوقًا على واتفورد والمتساوي في نفس عدد النقاط بفارق هدف وحيد.

وأصبح مصير أستون فيلا في يده قبل الجولة الأخيرة من عمر الدوري الإنجليزي حيث سيخرج فيلا لمواجهة ويستهام يوم الأحد المقبل على الملعب "الأوليمبي" بالعاصمة البريطانية "لندن".

ويستعرض "الخليج 365" أبرز تعليقات الصحف الإنجليزية بعد هدف تريزيجيه في شباك آرسنال:

- "ضربة تريزيجيه"

البداية من صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، حيث قالت إن محمود حسن "تريزيجيه" وجه ضربة قوية لآرسنال بعدما أنهى حلم "الجانرز" من الصعود لمسابقة الدوري الأوروبي في الموسم المقبل.

وأضافت الصحيفة أن تريزيجيه استطاع التفوق على الحارس الأرجنتيني إميليانو مارتينيز بنهاية قوية لأول مرة ليعطي أستون فيلا التقدم في الشوط الأول.

وأشارت الصحيفة إلى أن أستون فيلا نجح في الخروج من منطقة الهبوط للمرة الأولى منذ 28 فبراير بعد هذا الفوز المهم والذي جاء على حساب آرسنال.

الصحيفة أوضحت أن أستون فيلا أمامه نهائي "دراماتيكي" يوم الأحد المقبل عندما يخرج إلى الملعب "الأوليمبي" في العاصمة الإنجليزية "لندن" من أجل مواجهة ويستهام ضمن ختام مباريات بريميرليج.

وفسرت الصحيفة أن فيلا سيكون عينه أيضًا على مباراة واتفورد والتي ستكون ضد آرسنال حيث يتفوق "فيلا" بفارق هدف واحد فقط.

- "تريزيجيه يُبعد فيلا عن الهبوط"

صحيفة "ميرور" البريطانية، أشادت بالدوري الذي قدمه المحترف المصري محمود حسن "تريزيجيه" بعدما أبعد فريقه عن منطقة الهبوط بفضل الهدف الذي سجله في شباك آرسنال.

وأضافت الصحيفة، أن الشوط الأول كان كافيًا لأستون فيلا من أجل الحصول على النقاط الثلاث قبل المباراة المهمة أمام ويستهام يوم الأحد المقبل.

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واستغل أستون فيلا نتيجة خسارة واتفورد برباعية من مانشستر سيتي، لينجح فريق مدينة برمنجهام في الصعود للمركز السابع عشر متفوقًا بفارق هدف واحد فقط عن واتفورد.

- "هدف أكثر قيمة"

صحيفة "ذا صن" البريطانية، أوضحت أن تريزيجيه سجل هدفًا أكثر قيمة من الهدف الذي أحرزه في شباك ليستر سيتي في المباراة التي جاءت بدور نصف النهائي من مسابقة كأس كاراباو.

وأوضحت الصحيفة أن هدف تريزيجيه في شباك آرسنال ساعد من خلالها فريقه أستون فيلا للهروب من منطقة الهبوط قبل جولة من نهاية منافسات بريميرليج.

وأشادت الصحيفة بتريزيجيه خاصة أنه يلعب موسمه الأول في الدوري الإنجليزي منذ قدومه من صفوف فريق قاسم باشا التركي.

وبحسب الصحيفة البريطانية، أصبح فيلا لديه الفرصة بشكل كبير للبقاء بين كبار أندية بريميرليج في الموسم المقبل بعد الفوز المهم الذي جاء على حساب آرسنال.

- تريزيجيه مذهل"

وصفت صحيفة "بيرمنجهام ميل" أداء تريزيجيه من مباراة آرسنال بـ"المذهل" خاصة بعد الدور الكبير الذي قدمه المحترف المصري في الأسابيع الماضية للإبقاء على أستون فيلا ضمن أندية بريميرليج.

وأضافت الصحيفة، أن تريزيجيه أحرز هدفه الثالث في آخر ثلاث مباريات بعدما سجل هدفي الفوز في كريستال بالاس، وعاد اللاعب المصري مرة أخرى ليقود فريقه لاقتناص النقاط الثلاث من آرسنال.

الصحيفة المقربة من نادي أستون فيلا، ذكرت أن تريزيجيه صاحب الستة أهداف في الموسم الحالي قدّم مباراة كبيرة أمام آرسنال أملاً في استمرار فريقه بالبريميرليج بعد صراع طوال الموسم للهروب من شبح الهبوط.