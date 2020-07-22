محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان حسن:
قال حمادة صدقي المدير الفني لفريق سموحة، إنه لا توجد أي نية لتأجيل مباراة الأهلي الودية والتي كان مقررًا لها يوم الجمعة المقبل.
وكانت صفوف سموحة قد شهدت ظهور حالتين إيجابيتين لفيروس كورونا المستجد.
وأضاف صدقي من خلال تصريحات خاصة لمصراوي اليوم الأربعاء: "لا توجد أي نية لتأجيل مباراة الأهلي الودية، يكون هناك اختبار سريع للاعبين قبل المباريات الودية لذلك لا أرى داعي لتأجيل ودية النادي الأهلي، في حال ظهور أي حالة إيجابية من خلال هذا الاختبار يتم الاستبعاد."
وتواصل فرق الدوري الممتاز التحضير لعودة مباريات دوري WE المصري مطلع أغسطس المقبل.
كانت هذه تفاصيل خبر سموحة لمصراوي: ودية الأهلي في موعدها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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