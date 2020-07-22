اتحاد الكاميرون لمصراوي: متمسكون بعدم استضافة نهائي أبطال أفريقيا حتى بعد توصيات كاف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق طلعت:

أوصت لجنة المسابقات في الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، بإعادة نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا إلى نظامه القديم من مباراتي ذهاب وإياب مع إقامة النهائي في أكتوبر، فهل يفتح المجال أمام عودة المباراة النهائية إلى دولة الكاميرون.

وكانت الكاميرون قد اعتذرت عن عدم استضافة مباريات الفاينال فور الخاص بدوري أبطال أفريقيا بسبب وباء كورونا فيما أشارت تقارير إلى أن موسم الأمطار أحد أهم الأسباب وراء الاعتذار الكاميروني.

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وكانت تقارير في الصحافة الكاميرونية قد أفادت أن الكاميرون كانت ترغب في تأجيل المباريات إلى أكتوبر حيث تكون الأمور أفضل نسبيًا فيما يخص موسم الأمطار لكن الكاف رفض الفكرة في ظل رغبة كبيرة في إنهاء البطولة.

ومن جانبه قال بنجامين بانلوك سكرتير عام الاتحاد الكاميروني لكرة القدم عن احتمالية تغيير وجهة النظر الكاميرونية بعد توصيات الكاف من خلال تصريحات خاصة لمصراوي "لا يوجد لدينا أي نية من أجل استضافة المباراة النهائية، قدمنا للكاف اعتذارًا رسميًا ولا توجد أي نية لدينا لفتح الملف من جديد حتى بعد توصية إقامة النهائي في شهر أكتوبر، الأمر انتهى بتقديم الاعتذار الرسمي الأسبوع الماضي."

لجنة المسابقات في الاتحاد الأفريقي والتي عقد اجتماعًا عبر تقنية الفيديو يوم الاثنين الماضي أوصت بإقامة مباراتي نصف النهائي أحد يومي 25 أو 26 سبتمبر على أن تكون العودة 2 أو 3 أكتوبر والمباراة النهائية يوم 10 من نفس الشهر، كما أوصت بأن يُقام النهائي في مصر حال صعود الثنائي المصري الأهلي والزمالك أو في المغرب حال صعود الثنائي المغربي الرجاء والوداد، أما في حالة وجود طرف مغربي وأخر مصري في النهائي فإنه سيكون لزامًا على الكاف إيجاد ملعب للمباراة النهائية.