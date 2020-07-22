الخليج 365 يحاور أنور سلامة عن "المحسوبية".. واعتزال التدريب.. وخطأ البدري

محمد اسماعيل - القاهرة - فتح أنور سلامة نجم الكرة المصرية ومنتخب مصر الأسبق قلبه، وتحدث في العديد من الأمور الخاصة بكرة القدم المصرية وعلي رأسها رأيه في المشهد الرياضي حاليًا ورحيل الثلاثة الكبار عن الأهلي وتولي البدري تدريب المنتخب.

وفي حوار لـ"يلا كورة" كشف أنور سلامة عن العديد من الأمور الأخرى بعد فترة من الصمت الطويل فإلى نص الحوار :

بداية ..كيف تري المشهد الرياضي في مصر حاليا ؟

الأمر حاليا لا يسر عدو ولا حبيب..هناك من يتحدث بطريقة خارجة بعيدا عن نطاق الرياضة نهائيا ومن مسئولين كبار في أنديتهم مع انهم المفروض ان يكونوا القدوة للاعبيهم وجماهيرهم وأعضائهم..ناديين كبار كل طرف منهم يتشدق بالكلام المعسول وفجأة يخرج طرف للإساءة للأخر بطريقة غريبة وسط صمت غريب من مسئولي الدولة،رغم أن هناك سب للدولة وتهكم عليها وعلي جميع الأفراد المختلفين معه بالسباب وغيره،وأنا اتسائل..لماذا هذا الصمت وإلى متي..وأين الروح الرياضية؟!

*وما الحل من وجهة نظرك ؟

يجب أن يتم التصدي لأي شخص متجاوز..هناك ميثاق وقانون يحكم ذلك فمصر ليست غابة..واذا لم يستمر تصحيح تلك الأوضاع في الوقت الحالي سيتحول الأمر لأكثر سوءً وسيضطر الأجيال القادمة،أعتقد أن وزير الرياضة ورجال الدولة الكبار يجب أن يتدخلوا لإيقاف هذه المهازل وفي أقرب وقت إلى متي نشاهد هذه المهازل،انا لم أعد أشاهد الكرة المصرية ولا أتابعها بسبب هذه المساوىء..العلاقة بين الأهلي والزمالك لم تفسد إلا في أخر 10 سنوات.

*وكيف تري أزمة نادي القرن الحالية ؟

هذه الأمور يقررها الاتحاد الإفريقي وليس نحن..لكن ليس من حق أي طرف أن يقول أنه نادي القرن..الزمالك من حقه أن يري أنه أفضل فريق في العالم..الأهم يجبأان يكون الاقتناع بالمسئول من ناحية السلوك والأمور الفنية..انا مثلا أغلب أصدقائي من الزمالك مثل حسن شحاتة والراحل طه بصري وأبو رجيلة وأحمد رفعت وعلي أبو جريشة نجم الإسماعيلي الأسبق.

*وهل يوجد انتماء حاليا في كرة القدم ؟

لم يعد هناك أي انتماء لدي لاعبي كرة القدم..الانتماء هو أن تنشأ في بيت معين وتحاول الحفاظ على هذا البيت بل تقوم بالصرف عليه من جيبك الخاص..الجميع الآن يبحث عن المادة ولا يهتم أبدًا بفكرة الانتماء ولا ينتظر لها.

*من وجهة نظرك.. أفضل لاعب محلي حاليا يستحق كم في الموسم ؟

2 مليون جنيه فقط ..والأسعار المبالغ فيها هي مجرد"عناد" ليس أكثر بين الأهلي والزمالك بإعتبار انهما يتنافسان دائما علي البطولات..هل يعقل أن يشتري الأهلي مثلا لاعب بأكثر من 40 مليون جنيه ثم يقوم بإعارته فأين التفكير المنطقي..ولاعب أخر يقوم النادي بالتفريط فيه مجانا ثم يضطر إلى شراؤه بملايين الجنيهات علي سبيل المثال الحارس محمد الشناوي..منظومة الإدارة في مصر خاطئة ولا تقوم علي المنطق أحيانا.

وهل اعتزلت التدريب ؟

من 3 سنوات ابتعدت تماما عن التدريب ولن أعود له مرة أخري رغم أنني اتلقي عروضا بين الحين والأخر..أخر مهمة كانت لي داخل النادي الأهلي كمسئول عن اللجنة الفنية في النادي الأهلي وعملت" مجانا" دون تقاضي أي راتب حباُ في النادي لكنني اعتذرت عن عدم الإستمرار فيها بسبب أنني وجدت عن هناك عدم الإستجابة من بعض الأشخاص في بعض الملفات ،رغم علاقتي الوطيدة والطيبة بمحمود طاهر رئيس النادي السابق وهو رجل لا يبحث عن الشو ومحب جدا للنادي الأهلي وخسارة أن يكون بعيدا عن النادي وهذه شهادة أقولها لوجه الله فقط فليس هناك تواصل بيننا الآن، فهو امتداد لصالح سليم وعبده صالح الوحش وكمال حافظ وغيرهم من رموز القلعة الحمراء لكنه تعرض لحرب من داخل النادي الأهلي.

*وهل التدريب في مصر يُدار بالعلاقات والمحسوبية ؟

طبعا..ليس هناك كفاءة..لكن هناك شللية في كل الأندية داخل مصر وليس في نادي معين والعلاقات هي سيدة الموقف..الأزمة الحقيقية الحالية في الأندية هي كثرة الأشخاص الذين يديرون والأمور أصبحت متشعبة بطريقة غريبة.

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*وما تقييمك لأداء مجلس الأهلي الحالي حتي الآن؟

أزمته الحقيقية هو كثرة الإدارات واللجان ولو هناك خطأ سيضيع مع أن الأهلي هو أقل الأندية من ناحية الأخطاء الإدارية حاليا..يتم أحيانا وضع أشخاص لا يمتلكون الكفاءة في أماكن مهمة ولا يقومون بأدوارهم كما يجب أن يكون،في الزمالك مثلا هناك رئيس نادي يتولي مسئولية كل شىء والناس ستشعر بأضرار هذا الأمر في المستقبل،بشكل عام منظومة الإدارة في مصر تُدار بهذه الطريقة وليس في الأهلي فقط.

*وكيف تري قرار الأهلي بسحب الرئاسة الشرفية من تركي آل الشيخ ؟

لو عدنا من سنتين فقط..تعرضت لهجوم من بعض أعضاء الجمعية العمومية حين قلت أن من حق أي ناد أن يحصل علي تبرعات من أهلاوي أو زملكاوي أو أي شخص لكن ليس من حقه التشهير بالنادي..الدليل على كلامي أن صالح سليم كان ياخذ تبرعات من الأمير السعودي عبد الله الفيصل لكن دون أي يتحدث الأخير في أي شىء رغم أنه عمل صالات في الأهلي ومعسكرات للفرق الرياضية وكان سببا مباشرا في أرض فرع مدينة نصر والذي تدخل فيه الفريق مرتجي ثم استكمله صالح سليم..لقد كان داعم قوي للأهلي لكن في السر وليس بالإعلان عبر مواقع التواصل الاجتماعي..كنت أرى أن التشهير بالنادي أمر جديد علي النادي وكان لا يجب أن يتم التشهير بأعضاء مجلس الإدارة وسحب الرئاسة الشرفية من تركي أمر جيد وكان يجب أن يحدث من وقت مبكرا وأرى أن الرئاسة الشرفية هي أهم من الرئاسة الفعلية للنادي.

*وكيف رأيت رحيل شريف إكرامي ؟

حارس محترم..لكن أرى انه كان من الأفضل أن يعتزل داخل النادي الأهلي وهو في أفضل حالاته ..ربما يجلس علي الدكة في تجربته الجديدة وهو أمر سيكون سيىء بالنسبة له .. أنا ضد أي حارس سنه كبير ويذهب لمكان أهر بعيدا عن شعوره بقدرته علي العطاء في الملاعب.

*وماذا عن أحمد فتحي ؟

كنت أرى انه من الأفضل أن يعتزل وممكن لا يشارك بشكل أساسي مع ناديه الجديد..فتحي أعطى للأهلي كثيرا وأخلص لكن ربما شعر أن النادي لم يستجب لطلباته المادية..كان يجب أن يفكر كثيرا قبل رفضه التجديد،نفس الأمر لحسام عاشور يجب أن ينهي علاقته بكرة القدم ولا ينتقل لأي فريق أخر لكن في مصر للأسف الأشخاص يرفضون مواجهة أنفسهم ويكابرون بطريقة غريبة.

*وما قصة المذبحة الشهيرة التي حدثت في عهدك داخل الأهلي ؟

وقتها تحدثت مع الراحل صالح سليم،وهو بالمناسبة لم يكون مسئولا عن قرار الاستغناء عنهم لأنني أنا من كنت أقف وراء هذا القرار..وقتها قلت له أن هؤلاء اللاعبين أعطوا للأهلي الكثير لكن هناك لاعبين صغار يمكنهم حل مشاكل الفريق لمدة 10 سنوات قادمة..وقتها اقتنع المايسترو لكن قام برفع العبء عني أمام الجمهور حين قال إن مجلس الإدارة هو من قرر الاستغناء عن طاهر أبو زيد وربيع ياسين ومحمود صالح وعلاء ميهوب .. اللاعبين الذين رحلوا يعرفون جيدا أنني السبب في رحيلهم عن الفريق..لم أكن أكرههم بل عملت ذلك من أجل مصلحتهم فقط ولم يكن لي غرض وقتها لكن نحن لا نعرف الاحتراف ونعمل فقط وفقا للمجاملات والمصالح.

*وما رأيك في أداء الأهلي مع فايلر ؟

وفقا لنتائج الأهلي معه حتي الان فهو مدرب جيد ..هو إسم غير مطروح في الخارج..لكن الأهلي يلعب معه كرة حديثه وليس هناك تقيد بالمكان..كرة الأهلي حاليا أفضل مثلا من 5 سنوات مضت وليس هناك مركزية من جانب اللاعبين في الملعب وهو خامة ممتازة..لو الدوري كان استمر كنا استطعنا الحكم عليه بشكل أكبر.

*أخيرا..هل تتوقع نجاح حسام البدري مع المنتخب ؟

حتي الآن لم يأخذ فرصته كاملة مع المنتخب حتى أحكم عليه..لكن كان يجب أن يضع خطة عمل طويلة المدي وتصور واضح علي مدار مثلا 3 سنوات قادمة مثل المدربين الأجانب حتي يتم مناقشة برنامجه..كان يجب أن يكون هناك برنامج واضح..ورأيي الشخصي كان يجب أن يعتذر عن عدم قبول مهمة تدريب المنتخب طالما انه تعرض لحرب من البداية علي قدومه لتلك المهمة.. فكرة المصالحة التي يتبعها مع البعض مثل محمد صلاح من البداية شىء خاطئ منه..مدرب منتخب مصر كل مدربي الأندية الأخري يسيروا وراء خطته وعموما الجوهري هو المدرب الوحيد الذي كان يضع خطة عمل طويلة،اتحاد الكرة الحالي بإستثناء محمود سعد المدير الفني للجبلاية هو الوحيد الذي يستطيع مناقشة البدري في الأمور الفنية.