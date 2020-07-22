مجلس مدينة ليفربول يرفض طلب الريدز بحضور عائلات اللاعبين للاحتفال بالبريميرليج

رفضت المجموعة الإستشارية لسلامة الأراضي التابعة لمجلس مدينة ليفربول الطلب المقدم من ادارة نادي الريدز، المتوج رسميًا بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز، منذ عدة أسابيع، لحضور عائلات اللاعبين الليلة بـملعب "أنفيلد" للإحتفال بلقب البريميرليج.
وأوضحت المجموعة الإستشارية لسلامة، بمدينة ليفربول بأن سبب ذلك سيتواجد ٢٠٠ شخص اضافي، خلال المباراةو ذلك لأسباب صحية و أمنية.
وتوج فريق ليفربول رسمياً بلقب الدوري الإنجليزي في نسخته الحالية، بعد خسارة مانشستر سيتي صاحب الترتيب الثاني في جدول الترتيب وأقرب ملاحقي الريدز، أمام تشيلسي بثنائية مقابل هدف خلال المباراة اتي جمعت
واستطاع ليفربول بقيادة لاعبه الدولي المصري محمد صلاح، حسم لقبه الأول بالبريميرليج بعد فترة غياب دامت 30 عاماً من آخر تتويج في عام 1990.
ويتربع ليفربول حاليًا على صدارة البريميرليج برصيد 93 نقطة، مع تبقي مباراتين له، خلفه مانشستر سيتي الوصيف برصيد 78 نقطة.
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