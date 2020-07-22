بالأرقام.. التكافؤ سمة آخر 9 مواجهات بين ليفربول وتشيلسي

تتجه أنظار عشاق كرة القدم حول العالم إلى ملعب آنفيلد مساء اليوم الأربعاء من أجل متابعة مباراة ليفربول وتشيلسي في إطار منافسات الجولة 37 وقبل الأخيرة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز .

وتكشف لغة الأرقام عن التكافؤ الكبير بين الليفر والبلوز في أخر 9 مواجهات جمعت بين الفريقين حيث شهدت فوز ليفربول في 3 مباريات وفوز تشيلسي في 3 مباريات والتعادل في 3 لقاءات أيضًا .

ونرصد لكم المواجهات الـ 9 الأخيرة فيما يلي :

الأولى كانت في الجولة 23 من الدوري الإنجليزي موسم 2016 – 2017 وانتهت بالتعادل الإيجابي 1-1 على ملعب آنفيلد .

الثانية كانت في الجولة 13 من

الدوري الإنجليزي موسم 2017 – 2018 وانتهت بالتعادل الإيجابي أيضًا 1-1 على ملعب آنفيلد .

الثالثة كانت في الجولة 37 من الدوري الإنجليزي موسم 2017 – 2018 وانتهت بفوز تشيلسي 1-0 على ملعب ستامفورد بريدج .

الرابعة كانت في الدور الثالث من كأس رابطة المحترفين الإنجليزية موسم 2018 وانتهت بفوز تشيلسي 2-1 على ملعب آنفيلد .

الخامسة كانت في الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي موسم 2018 – 2019 وانتهت بالتعادل الإيجابي 1-1 على ملعب ستامفورد بريدج .

Advertisements

السادسة كانت في الجولة 34 من الدوري الإنجليزي

موسم 2018 – 2019 وحقق فيها الليفر الفوز بنتيجة 2-0 على ملعب آنفيلد .

السابعة كانت في كأس السوبر الأوروبي الموسم الماضي 2019 وحقق الليفر الفوز بركلات الترجيح 5-4 وتوج بالبطولة .

الثامنة كانت في الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي الموسم الجاري وحقق ليفربول الفوز بنتيجة 2-1 على ملعب ستامفورد بريدج .

التاسعة والأخيرة كانت في شهر مارس الماضي بالدور الخامس من كأس الاتحاد الإنجليزي وحقق تشيلسي الفوز بنتيجة 2-0 على ملعب ستامفورد بريدج .

وتعد مباراة ليفربول وتشيلسي مجرد "تحصيل حاصل" بالنسبة لفريق الريدز الذي حسم اللقب رسميًا وتأهل إلى دوري الأبطال، بينما تعد مباراة مصيرية للبلوز الذي يبحث عن حسم بطاقة التأهل لدوري الأبطال .

اقرأ أيضًا .. شاهد.. محمد صلاح يبحث عن هز شباك تشيلسي للمرة الثالثة

اقرأ أيضًا .. لقب هداف البريميرليج "صداع" في رأس محمد صلاح