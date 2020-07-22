الاتحاد السعودي يفقد بوني 3 أسابيع للإصابة

تأكد غياب النجم الإيفواري ويلفريد بوني عن صفوف فريق اتحاد جدة السعودي لمدة 3 أسابيع، بسبب الإصابة التي تعرض لهًا مؤخرًا أثناء المشاركة في تدريبات الفريق الجماعية .
وأكدت الفحوصات الطبية إصابة اللاعبفي العضلة الخلفية، وبالتالي يبتعد عن النمور لمدة 3 أسابيع يحتاج فيها للتأهيل قبل العودة للمشاركة في المباريات بعد قرار عودة الدوري السعودي .
وسيفقد فريق الاتحاد لخدمات اللاعب في مباراتي أبها والأهلي بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين .
ويستعد فريق الاتحاد لمواجهة أبها يوم الثلاثاء الموافق 4 أغسطس المقبل في الجولة 23 من الدوري، كما سيواجه الأهلي في الجولة 24 يوم 9 أغسطس المقبل .
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