الاتحاد السعودي يفقد بوني 3 أسابيع للإصابة

تأكد غياب النجم الإيفواري ويلفريد بوني عن صفوف فريق اتحاد جدة السعودي لمدة 3 أسابيع، بسبب الإصابة التي تعرض لهًا مؤخرًا أثناء المشاركة في تدريبات الفريق الجماعية .

وأكدت الفحوصات الطبية إصابة اللاعب

في العضلة الخلفية، وبالتالي يبتعد عن النمور لمدة 3 أسابيع يحتاج فيها للتأهيل قبل العودة للمشاركة في المباريات بعد قرار عودة الدوري السعودي .

وسيفقد فريق الاتحاد لخدمات اللاعب في مباراتي أبها والأهلي بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين .

ويستعد فريق الاتحاد لمواجهة أبها يوم الثلاثاء الموافق 4 أغسطس المقبل في الجولة 23 من الدوري، كما سيواجه الأهلي في الجولة 24 يوم 9 أغسطس المقبل .