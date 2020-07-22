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شاهد.. محمد صلاح يبحث عن هز شباك تشيلسي للمرة الثالثة

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يستعد محمد صلاح لقيادة في مواجهة قوية ونارية مساء اليوم الأربعاء أمام على ملعب آنفيلد في إطار مواجهات الأسبوع الـ 37 وقبل الأخير من بطولة الممتاز لكرة القدم .

ويبحث محمد صلاح عن زيارة شباك البلوز في مباراة اليوم للمرة الثالثة منذ الانتقال إلى صفوف ليفربول في 2017، حيث انه نجح في هز

شباك العملاق اللندني في مناسبتين من قبل .

هدف صلاح الأول في شباك تشيلسي كان بالجولة الـ 13 من الدوري الإنجليزي موسم 2017 على ملعب آنفيلد وانتهت المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق .

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هدف صلاح الثاني في شباك تشيلسي كان على ملعب آنفيلد أيضًا بالجولة 34 من

الدوري الإنجليزي موسم 2019 ورفض اللاعب الاحتفال في المرتين حيث أنه كان لاعبًا بصفوف البلوز من قبل .

كما نجح صلاح في إحراز هدف بركلات الترجيح في مرمى تشيلسي بمباراة كأس السوبر الأوروبي الموسم الماضي والتي توج فيها الليفر باللقب بعد حسم ركلات الترجيح بنتجة 5-4 بعد التعادل في الوقت الأصلي للمباراة بنتيجة 2-2 .

فهل ينجح صلاح في هز شباك تشيلسي اليوم ومواصلة عقابه للفريق الذي تخلى عن خدماته قبل 6 أعوام .

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