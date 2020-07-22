لقب هداف البريميرليج "صداع" في رأس محمد صلاح

يستعد ليفربول لمواجهة تشيلسي، مساء اليوم الأربعاء في التاسعة والربع على ملعب "أنفيلد"، ضمن الأسبوع الـ37 من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، "البريميرليج".
يسعى النجم المصري محمد صلاح لمواصلة تأقله بالأراضي الإنجليزية، وحسم لقب هداف البريميرليج، بعد ابتعاده عن المتصدر جيمي فاردي بـفارق 4 أهداف.
سجل صلاح نجم الريدز، 19 هدفًا حتى الأن، بعد ثنائيته الأخيرة أمام برايتون، لكن فشل في هز شباك آرسنال خلال مباراة فريقه الأخيرة، التي أنتهتبخسارة ليفربول بهدفين مقابل هدف، وسجل هدف الريدز الوحيد ساديو ماني لـيرفع رصيده التهديفي لـ17 هدف، فيما ينفرد فاردي وحيدًا بصدارة الهدافين برصيد 23 هدف، مع تبقي مباراة وحيدة له "الجولة الختامية" أمام مانشستر يونايتد.
يدخل صلاح نجم الريدز أمام فريقه السابق، تشيلسي اليوم، وعينه على المنافسة على الحذاء الذهبي، الذي حققه في آخر موسمين، في إنجاز كبير يُحسب للفرعون المصري، سيحاول صلاح التسجيل خلال مباراة اليوم، وتقريب المسافة مع جيمي فاردي مهاجم ليستر سيتي، المتصدر برصيد 23 هدفًا، مع صعوبة المهمة لكن الفرعون المصري سيحاول تصحيح الأوضاع، والتسجيل قدر الإمكان، مع تبقي مباراة أخرى "الجولة الختامية" بعد تلك المباراة أمام البلوز.
ترتيب هدافين البريميرليج..
جيمي فاردي مهاجم ليستر سيتي 23 هدف
داني إنجز مهاجم ساوثهامتون 21 هدف
بيير-إيميريك أوباميانج مهاجم آرسنال 20 هدف
رحيم سترلينج جناح مانشستر سيتي 19 هدف
محمد صلاح جناح ليفربول 19 هدف
ماركوس راشفورد جناح مانشستر يونايتد 17 هدف
ساديو ماني جناح ليفربول 17 هدف
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