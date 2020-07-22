بيولي: فخور بتمديد عقدي مع ميلان

أكد ستيفانو بيولي، المدير الفني لـ ميلان، الإيطالي فخره بعد تمديد عقده، بشكل رسمي مع الروسونيري.
أعلن نادي ميلان، أمس يوم الثلاثاء، عن تمديد عقد بيولي حتى صيف 2022.
قال بيولي في تصريحات لموقع ناديه الرسمي عقب تمديد عقده: "أنا سعيد وفخور بالثقة التياكتسبتها من إدارة ميلان،علينا تصحيح المسار، وارغب بشكر الجميع، بما في ذلك جماهيرنا، الذين نفتقدهم في الملعب".
وأضاف: " يجب أن نكون في قمة التركيز والحزم، وأن نكون متحدين ونلعب كرجل واحد، كما قلت
وتوقفت الاتصالات مع الألماني رالف رانجنيك، المدير الفني السابق للايبزيج، بشأن تدريب ميلان، ويفكر مسؤولو النادي بتعيينه كمدير رياضي بالنادي.
فاز ميلان في 7 مباريات وتعادل في اثنتين، ولم يتلق أي هزيمة، خلال 9 مباريات منذ استئناف الدوري في شهر يونيو الماضي.
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