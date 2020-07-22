ويست بروميتش "حجازي" يرفع شعار لا بديل عن الفوز أمام ستوك سيتي

في مواجهة الحسم لـ أحمد حجازي ورفاقه بويست بروميتش، لمواجهة كوينز بارك رينجرز، مساء اليوم الأربعاء، في الثامنة والنصف على ملعبه " ذا هاوثورنس" ضمن منافسات الجولة الـ 46 "الختامية"، من الدوري الإنجليزي للدرجة الأولى "الشامبيونشيب".

يسعى ويست بروميتش للفوز على نظيره كوينز بارك رينجرز، من أجل حسم بطاقة التأهل إلى البريميرليج مباشرًا كـصاحب المركز

الثاني، دون الدخول في تصفيات النهائية بين أصحاب المركز الثالث والرابع والخامس، والسادس، لخطف بطاقة الفريق الثالث المتأهل.

يحتل ويست بروميتش المركز الثاني برصيد 82 نقطة، بفارق نقطة عن برينتفورد صاحب المركز الثالث، الذي يملك 81 نقطة، ومع فوز حجازي ورفاقه بالمباراة أمام بارك

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رينجرز سيتأهل مباشرًا إلى البريميرليج.

وأنهى حجازي صياما التهديفي في مطلع الشهر الجاري بتسجيله هدفًا رائعًا بالرأس أمام هال سيتي ، والذي يعتبر أول أهدافه في الموسم الحالي مع وست بروميتش، وهو الهدف الرابع بقميص الفريق منذ انضمامه له في صيف 2017. منذ تسجيله في مرمى سوانزي سيتي يوم 28 نوفمبر 2018.

وتوج ليدز يونايتد بـ دوري الدرجة الأولى الإنجليزي، والذي يحتل صدارة الجدول برصيد 87 نقطة، مع تبقي مباراة له.