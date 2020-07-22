يوفنتوس على بعد خطوة من حسم لقب الدوري الإيطالي

يتأهب فريق يوفنتوس لمواجهة مضيفه أودينيزي غدًا الخميس في المباراة التي ستقام بينهما على ملعب الفريولي لحساب الأسبوع الـ 35 من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

ويدخل أبناء السيدة العجوز اللقاء تحت قيادة المدرب ماوريزيو ساري بشعار لا بديل عن النقاط الثلاثة وذلك من أجل رفع رصيد

الفريق إلى النقطة 83 والاقتراب من حسم لقب الكالتشيو.

وفي حال فوز اليوفي سيكون متربعًا على الصدارة برصيد 83 نقطة بفارق 9 نقاط عن أقرب منافسيه فريق أتلانتا الذي يحتل مركز الوصيف برصيد 74 نقطة، مع

تبقى 3 جولات من الدوري.

وإذا نجح اليوفي في حصد النقاط الثلاثة لمواجهة اليوم، سيكون بحاجة للتعادل فقط أمام سامبدوريا في الجولة الـ 36 من أجل حسم اللقب رسميًا.

وفي حال تتويج اليوفي باللقب هذا الموسم ستكون هي البطولة التاسعة على التوالي، حيث ينفرد العملاق الإيطالي باللقب في أخر 8 سنوات، وسيرتفع رصيده إلى 36 بطولة دوري إيطالي في تاريخه.