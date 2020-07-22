تدريبات تأهيلية لطارق حامد على هامش مران الزمالك

اكتفى طارق حامد لاعب وسط فريق الزمالك بخوض تدريبات تأهيلية على هامش مران اليوم بسبب تعرضه لإصابة بشد خفيف فى العضلة الأمامية خلال مباراة سموحة الودية وفضل الجهاز الفنى استبداله بين شوطى المباراة. خفيف فى العضلة الأمامية خلال مباراة سموحة الودية وفضل الجهاز الفنى استبداله بين شوطى المباراة. ويسعى الجهاز الطبى للزمالك لتجهيز اللاعب فى الفترة الحالية للمشاركة فى التدريبات الجماعية خلال الفترة المقبلة بعد انتهاء البرنامج التأهيلى له.

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