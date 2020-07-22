خضع الثنائى كريم بامبو ومصطفى فتحى لاعبا الزمالك لقياسات بدنية اليوم بعد انتظامهما فى معسكر الفريق المقام حاليا ببرج العرب. فى معسكر الفريق المقام حاليا ببرج العرب. وانتظم الثنائى فى معسكر الفريق الحالى ببرج العرب بعد تماثلهما للشفاء من الإصابة بفيروس كورونا فى الفترة الماضية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر قياسات بدنية لـ «فتحي» و«بامبو».. وتأهيل «حامد» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.